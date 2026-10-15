Dia tidak butuh lebih dari 3 menit untuk membungkam semua pihak yang meragukannya. Di atas rumput sintetis yang memicu ketakutan dan membuat timnas Mesir kehilangan jasanya, Mohamed Salah tampil sebagai kapten dan bintang, menciptakan momen penting lebih awal di Finlandia dan membawa Trabzonspor unggul pada awal perjalanan Eropanya.

Penyerang raksasa asal Nigeria, Paul Onuachu, membuka keunggulan Trabzonspor atas klub Finlandia, KuPS, dalam laga yang sedang berlangsung pada pekan pertama kompetisi Liga Konferensi Eropa.

Gol tersebut tercipta pada menit ketiga babak pertama, setelah kombinasi teknis yang luar biasa, dengan bintang Mesir Mohamed Salah sebagai aktor utamanya. Dia mengirimkan umpan magis yang menempatkan Onuachu berhadapan dengan gawang, dan pemain tersebut tak menyia-nyiakan peluang untuk melesakkannya ke dalam jala.

Stadion "Tammelan" di kota Tampere, Finlandia, menjadi tuan rumah pertandingan ini. Stadion tersebut memicu kontroversi luas dalam beberapa hari terakhir karena permukaan lapangan sintetisnya.

Kejutannya bukan hanya pada assist itu, tetapi juga pada pemandangan sebelum pertandingan. Mohamed Salah mengenakan ban kapten Trabzonspor hari ini untuk pertama kalinya, sebuah pesan kepercayaan yang jelas dari tim pelatih.

Langkah ini diambil meski ada segala keraguan yang mengelilingi sikapnya soal bermain di lapangan "rumput sintetis", yang menjadi penyebab langsung dirinya tidak masuk dalam skuat timnas Mesir menghadapi Sudan Selatan karena kekhawatiran akan cedera.











