VIDEO: Dengan Muka Penuh Percaya Diri & Tanpa Dosa, Ruben Amorim Beberkan Apa Yang Salah Dengan Man United Saat Ditahan Imbang Tim Terjelek Premier League Wolves

Ruben Amorim menegaskan bahwa dia tetap "sangat percaya diri" bahwa Manchester United akan memiliki musim yang kuat meskipun timnya kehilangan poin melawan Wolves yang berada di dasar klasemen dalam laga Premier League di Old Trafford pada hari Selasa. Menghadapi media setelah penampilan yang sangat mengecewakan dari Setan Merah, pelatih asal Portugal itu mencoba menjelaskan apa yang salah, menunjuk pada kurangnya keluwesan dan fakta bahwa ada beberapa pemain kunci yang absen. Tonton klip lengkapnya di atas ⬆️