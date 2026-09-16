Pelatih Al Nassr Ange Postecoglou membela kaptennya Cristiano Ronaldo dalam perdebatan yang sangat sengit dengan seorang wartawan usai kekalahan memalukan 4-0 dari Al Ain.

Tim asuhan Postecoglou menelan kekalahan telak dalam laga pembukanya di Liga Champions Asia Elite di Uni Emirat Arab, kemarin Selasa, di mana hasil tersebut membuat sang juara Liga Pro Saudi terjerembab kembali ke bumi setelah awal musim yang kuat.

Ronaldo, yang telah mencetak tiga gol dalam enam pertandingan, kesulitan memberikan pengaruh dalam laga tersebut dan menuai kritik keras dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut surat kabar Inggris "Daily Mail", seorang wartawan Saudi bertanya kepada Postecoglou apakah kehadiran Ronaldo dalam susunan pemain inti Al Nassr menjadi sebuah hambatan, dengan menyebut bahwa meski ia tidak sepenuhnya menjadi beban, sang penyerang legendaris "tidak berguna bagi tim".

Postecoglou menjawab: "Cristiano sudah mencetak tiga gol; masa persiapannya terbatas. Ini bukan soal para pemain; para pemain memberikan yang terbaik dan mereka adalah pemain kelas atas serta memiliki kepribadian yang luar biasa."

Ia melanjutkan: "Tanggung jawab ada di pundak saya, tetapi Anda tidak seharusnya mengatakan hal itu tentang seseorang yang masih menjadi teladan bagi semua orang."

Ia menyambung: "Anda harus berhati-hati ketika mengatakan hal-hal seperti itu tentang orang-orang yang membangun karier mereka dengan mempersembahkan segala pengorbanan untuk terus bermain. Anda boleh mengkritik saya, tidak masalah."

Perbincangan tidak berakhir sampai di situ, karena sang wartawan terus mengkritik Ronaldo yang tidak melakukan "apa pun", lalu Postecoglou menanggapinya: "Dia tidak melakukan apa-apa? Anda menonton pertandingan yang berbeda dari saya."

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