Video: Ronaldo gagal eksekusi penalti aneh dan membungkam suporter Al Nassr!

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, mengejutkan para pendukung timnya dengan menggagalkan tendangan penalti secara tidak biasa, saat menghadapi Neom, Selasa malam, dalam laga pekan kesepuluh Liga Roshn Pro, dalam momen dramatis yang terjadi pada detik-detik terakhir babak pertama.

Pemain Portugal Joao Felix mendapatkan tendangan penalti untuk Al Nassr, lalu Ronaldo maju untuk mengeksekusinya di tengah antisipasi besar para pendukung, namun ia melepaskan tendangan keras yang melebar ke luar lapangan, dalam pemandangan mengejutkan yang berlawanan dengan ekspektasi para pendukung El Clasico, yang terbiasa dengan akurasi sang kapten dalam mengeksekusi tendangan-tendangan krusial.

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Kegagalan penalti itu menimbulkan keheningan yang jelas di tribun Al Nassr, setelah sorak-sorai menurun secara mencolok usai tendangan tersebut, meski para pendukung menunjukkan antusiasme sepanjang 45 menit pertama, hingga momen yang dinantikan para pendukung untuk gol keunggulan berubah menjadi kekecewaan yang tak terduga.

Ini merupakan penalti keempat yang gagal dieksekusi Ronaldo dengan seragam Al Nassr di Liga Roshn Saudi, dari total 31 penalti yang ia eksekusi di kompetisi tersebut, yang menyoroti momen luar biasa dalam perjalanan bintang Portugal itu bersama timnya.

Seluruh perhatian tetap tertuju pada Ronaldo di babak kedua, untuk mengetahui apakah kapten Al Nassr itu akan berhasil melewati kejutan kegagalan tendangan penalti dan kembali tampil ke permukaan, dalam laga yang di dalamnya El Clasico berupaya meraih tiga poin dan melanjutkan perjalanan mereka dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Roshn.







