Roma menggulung tuan rumah Udinese dengan skor 5-2, pada Sabtu malam, dalam rangka pekan kesepuluh perjalanan Liga Italia.

Poin Roma kini bertambah menjadi 24 angka di posisi ketiga klasemen Calcio, hanya berselisih satu poin dari dua tim teratas, Inter Milan dan Lazio, sementara poin Udinese membeku di angka 5 pada posisi kedua dari bawah.

Situs Calcio Mercato mengulas rincian terpenting dari laga ini, di mana segalanya berjalan sangat mudah bagi Roma, yang menghadapi Udinese dalam salah satu periode terburuk tim tersebut musim ini.

Bryan Cristante membuka keunggulan Roma lewat sundulan kepala, pada menit kesepuluh, memanfaatkan umpan silang dari Wesley, sebelum menit-menit berikutnya menyaksikan Roma menyia-nyiakan dua peluang emas, setelah tembakan Matias Soule dan Donyell Malen membentur tiang.

Namun tim tamu tidak menunggu lama untuk memperbesar keunggulannya, karena Rodrigo Mora mencetak gol kedua pada menit ke-32, usai umpan terobosan dari Cristante di dalam kotak penalti.

Hanya dua menit berselang, Malen menambah gol ketiga bagi tim tamu, setelah menerima umpan dari Soule, dan berhasil menguasai bola sebelum menembaknya dengan kaki kiri ke dalam gawang.

Pada menit ke-38, Evan Ndicka melengkapi empat gol Roma, setelah mengubah tendangan sudut yang dieksekusi Soule menjadi gol lewat sundulan kepala, di tengah cemoohan dari suporter Stadion Bluenergy terhadap para pemain Udinese.

Pada babak kedua, penampilan Roma menurun secara relatif, setelah merasa aman dengan keunggulan besarnya, selain itu pelatih Gasperini melakukan beberapa pergantian untuk memberikan sejumlah pemainnya istirahat, yang memberi Udinese peluang untuk merebut kembali inisiatif dan mencoba bangkit dalam skor.

Pada menit ke-50, Nicolo Zaniolo mencetak gol pertama Udinese ke gawang mantan timnya, setelah Lennon Miller melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membentur salah satu bek dan memaksa kiper Giulini untuk menghalaunya, hingga bola sampai ke Zaniolo yang menyambutnya ke dalam gawang.

Pada menit ke-78, Matteo Palma menambah gol kedua Udinese, setelah memanfaatkan bola yang dibuang Hassane Kamara, dan menembaknya langsung dalam keadaan melayang dengan cara yang menakjubkan ke dalam gawang. Unai Gomez nyaris memperkecil selisih lebih jauh pada menit ke-84, lewat tembakan keras yang melewati sisi tiang kanan, dan memaksa Giulini melakukan terjangan untuk menjaganya.

Namun kebangkitan Udinese tidak sempurna, setelah upaya-upaya ofensifnya berakhir, sebelum Roma melancarkan pukulan terakhir. Pada menit kedua babak tambahan waktu, Daniele Ghilardi mencetak gol kelima bagi Roma, setelah memanfaatkan umpan dari Castro, dan maju dari belakang menuju serangan, sebelum melepaskan tembakan keras ke dalam gawang.