Gelandang Real Madrid asal Uruguay, Fede Valverde, berhasil mencetak gol indah yang membawa timnya unggul atas Valencia pada pertandingan yang berlangsung dalam pekan ke-12 Liga, setelah melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya yang bersarang di gawang, dalam sebuah momen yang mengingatkan pada gol istimewanya ke gawang AEK Athena di Liga Champions pekan lalu.

Gol itu tercipta setelah Kylian Mbappe mengeksekusi tendangan bebas langsung, yang membentur pagar betis dan kembali ke area permainan, sebelum Valverde menyambar bola muntah tersebut dan melepaskan tembakan mendatar keras ke gawang, yang gagal dihalau kiper Dimitrievski meski ia mencoba menjangkaunya dengan tangan yang terjulur.

Dengan gol ini, Valverde melanjutkan ketajamannya dalam melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, menegaskan kemampuannya untuk membuat perbedaan di momen-momen krusial, sehingga memberikan Real Madrid keunggulan penting dalam laga menghadapi Valencia.