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Bintang Al-Fateh asal Maroko, Mourad Batna, semakin dekat untuk menduduki takhta bersejarah di Liga Roshn setelah membawa timnya meraih kemenangan kedua di kompetisi tersebut pada musim ini.

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Al-Fateh menang 1-0 atas tamunya, Al-Riyadh, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Kamis ini di Stadion Pangeran Abdullah bin Jalawi, Al-Ahsa, pada pekan ke-13 Liga Roshn.

Satu-satunya gol Al-Fateh dicetak oleh bintang asal Maroko, Mourad Batna, lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Al-Riyadh asal Kanada, Milan Borjan.

Batna membawa Al-Fateh meraih kemenangan kedua di Liga Roshn Saudi musim ini, di samping tiga hasil imbang dan delapan kekalahan. Dengan hasil tersebut, raihan poin mereka bertambah menjadi 9 dan kini menempati posisi ke-16 klasemen.

Secara individu, bintang Maroko itu melanjutkan kebiasaannya mencetak gol lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, hal yang sudah sering ia lakukan sejak menginjakkan kaki di Liga Roshn setelah datang dari klub Uni Emirat Arab, Al-Hazira, pada 2020.

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Sejak saat itu, pemain berusia 36 tahun tersebut telah tampil dalam 171 pertandingan bersama Al-Fateh di semua kompetisi, dengan torehan 63 gol dan 47 assist.

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Sebagian besar laga tersebut dijalaninya di Liga Roshn Saudi. Batna telah tampil dalam 159 pertandingan di kompetisi itu dan berhasil mencetak 54 gol serta 43 assist.

Artinya, Mourad Batna kini hanya membutuhkan tiga kontribusi gol lagi untuk mencapai kontribusi ke-100 sepanjang kariernya bersama Al-Fateh di Liga Roshn Saudi.

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Namun, catatan terpenting yang menanti sang bintang Maroko adalah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al-Fateh di Liga Roshn, dan untuk itu ia hanya perlu mencetak tiga gol lagi.

Menurut akun resmi statistik Liga Roshn Saudi, Batna kini hanya berjarak tiga gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al-Fateh di Liga Roshn Saudi seorang diri.

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Satu-satunya pemain yang masih unggul atas bintang Maroko itu adalah penyerang asal Kongo, Doris Salomo, yang membela Al-Fateh pada 2010 hingga 2015 dan mencetak 56 gol bersama klub tersebut di Liga Roshn Saudi.

Para pendukung Al-Fateh tidak akan pernah melupakan peran Salomo pada musim 2012-2013, ketika ia membawa tim meraih gelar Liga Roshn untuk pertama dan satu-satunya kali dalam sejarah klub.

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Penyerang asal Kongo itu mencetak 17 gol pada musim tersebut dan menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak, hanya terpaut dua gol dari penyerang asal Argentina, Sebastian Tigali, yang mencetak 19 gol bersama Al-Shabab.

Peluang Mourad Batna untuk mewujudkan pencapaian ini tampak sangat besar, terlebih Al-Fateh baru memainkan 13 pertandingan sejak awal musim ini dan masih menyisakan 21 laga, sementara sang bintang Maroko hanya perlu mencetak tiga gol.

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Sebagai catatan, Batna telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Al-Fateh di semua kompetisi sejak awal musim ini, dengan torehan tiga gol dan empat assist.