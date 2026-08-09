Kota Funchal, ibu kota kepulauan Madeira milik Portugal, menyaksikan situasi kacau pada Sabtu kemarin, setelah ribuan penggemar berkumpul karena mengira mereka akan menyaksikan pernikahan bintang Portugal Cristiano Ronaldo dengan tunangannya Georgina Rodriguez, sebelum akhirnya mengetahui bahwa informasi yang beredar mengenai jadwal pernikahan itu keliru.

Surat kabar Inggris "The Sun" sebelumnya memberitakan, pada awal pekan ini, bahwa Ronaldo dan Georgina akan merayakan pernikahan mereka pada 8 Agustus, dan bahwa prosesi pernikahan akan digelar di Katedral Funchal, sebelum berpindah ke hotel "Savoy Palace", sebuah hotel bintang 5 yang memiliki empat restoran, dan dikatakan bahwa dua lantainya telah dikhususkan untuk acara tersebut.

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Berdasarkan informasi ini, para penggemar Ronaldo berdatangan ke sekitar katedral dan hotel selama berjam-jam, di tengah suasana penuh antisipasi, dengan harapan bisa melihat legenda sepak bola Portugal itu bersama pengantinnya.

Sebagian orang yang berkerumun berseru "Itu dia! Itu dia!" setiap kali sebuah mobil klasik mendekati lokasi, sementara yang lain mengira bahwa sekelompok orang yang tiba di hotel mungkin adalah teman-teman Ronaldo, menurut jaringan "RMC" Prancis.

Namun, kejutannya adalah bahwa dua orang yang muncul di depan katedral bukanlah Ronaldo dan Georgina, melainkan Fabio Santos Ramos dan Fatima Nicole Cunha Teixeira, sepasang suami istri dari daerah itu yang kini tinggal di Prancis.

Akun resmi katedral melalui "Facebook" menyampaikan, seusai prosesi pernikahan: "Setelah banyak kekacauan di jalanan, dengan begitu banyaknya jurnalis dan turis, kami akhirnya berhasil menutup gereja dan menggelar perayaan".

Pasangan pengantin tampak menikmati situasi lucu tersebut, karena salah satu tamu berkata kepada surat kabar "Diario de Noticias da Madeira": "Kami merasa seperti orang terkenal", seraya menambahkan: "Saya merasa ini luar biasa, orang-orang ini mengira Ronaldo akan menikah hari ini tanpa pengamanan".