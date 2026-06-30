Hari ini, Selasa, FC Barcelona memperkenalkan seragam barunya untuk musim depan dalam sebuah acara istimewa yang dihadiri oleh sejumlah tokoh publik.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Barcelona memilih Museum Seni Kontemporer Barcelona (MACBA) sebagai lokasi untuk meluncurkan seragam barunya untuk musim depan.

Seragam tersebut akan tersedia untuk dibeli mulai besok, Rabu, di toko-toko biasa. Barcelona dan Nike memilih garis-garis biru dan merah klasik, dengan desain ulang menggunakan beragam warna.

Acara tersebut memadukan musik dan tarian, serta mengusung slogan “Denyut Blaugrana: Semangat yang Menggerakkan Kami”.









Seragam utama baru Barcelona untuk musim 2026/2027 pun diungkap, disertai dengan pengalaman interaktif dan pertunjukan audiovisual yang menggambarkan emosi para penggemar sepanjang pertandingan.

Klub berharap seragam ini menjadi simbol ikatan erat antara para pemain dan para penggemar.

Seragam Barcelona untuk musim depan akan menonjolkan gaya tipografi baru, di mana masing-masing dari tiga seragam tersebut akan memiliki gaya tipografi yang berbeda.

Gaya huruf untuk seragam utama, yang diberi nama “FC Barcelona Modernista”, telah diumumkan secara resmi. Gaya huruf ini dirancang khusus untuk klub dengan tujuan memperkuat hubungan visual antara para penggemar Barcelona, Kota Barcelona, dan warisan budaya Katalonia.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden klub, Rafa Yusti, serta sejumlah eksekutif dan tokoh terkemuka di dunia budaya, olahraga, dan hiburan.

Di sisi lain, meskipun belum diumumkan secara resmi, desain seragam kedua akan terinspirasi dari angka-angka emas tim Los Angeles Lakers, dan akan kembali menampilkan logo Kobe Bryant.

Sedangkan seragam ketiga akan meniru desain seragam “Capa” yang terkenal, yang pernah dikenakan Barcelona antara tahun 1992 dan 1997.

Identitas visual baru ini akan diterapkan pada tim-tim profesional klub lainnya, serta tim-tim muda dan divisi lainnya.

Salah satu fitur baru lainnya adalah kaos tersebut akan menampilkan logo Yayasan Barcelona di bagian punggungnya. Klub menegaskan bahwa keputusan ini memperkuat komitmennya yang teguh terhadap isu-isu sosial.







