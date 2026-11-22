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Dalam salah satu pertandingan paling seru musim ini, Barcelona membalikkan ketertinggalan dua gol dari Villarreal menjadi keunggulan dramatis 3-2 setelah bangkit di babak kedua dengan tiga gol beruntun. Malam tim Catalan itu pun berubah dari mimpi buruk sejak awal menjadi remontada yang mendebarkan di Spotify Camp Nou pada pekan ke-13 LaLiga.

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Barcelona memasuki pertandingan dengan ambisi meraih kemenangan baru untuk memperkuat posisinya dalam persaingan perebutan gelar. Namun, mereka mendapat kejutan sejak awal setelah Villarreal berhasil mencetak dua gol dalam tujuh menit pertama dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah, sebelum Flick memulai perjalanan kebangkitan yang dituntaskan dengan tiga gol di babak kedua.

Kejutan Awal: Villarreal Manfaatkan Kesalahan Barcelona

Villarreal tidak butuh waktu lama untuk mengacaukan perhitungan Barcelona. Tajon Buchanan membuka skor pada menit kelima setelah memanfaatkan kesalahan fatal tuan rumah, menyambar bola di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang.

Tim tamu tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Tani Oluwaseyi menambah gol kedua pada menit ketujuh lewat umpan matang Alberto Moleiro, sehingga Barcelona tertinggal dua gol di tengah keterkejutan para pendukungnya.

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Tim Catalan berusaha membalas dengan cepat dan menguasai bola, mengandalkan pergerakan Lamine Yamal, Raphinha, dan Karim Adeyemi. Sementara itu, Villarreal mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik cepat.

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Barcelona mendapat peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-21 setelah wasit Alejandro Hernández memberikan penalti usai meninjau VAR, menyusul pelanggaran terhadap Lamine Yamal di dalam kotak penalti.

Namun, Yamal menyia-nyiakan peluang tersebut pada menit ke-23 setelah tembakannya membentur tiang kanan. Penderitaan Barcelona pun berlanjut. Mereka beberapa kali mencoba menjebol gawang tanpa hasil, dan babak pertama berakhir dengan keunggulan Villarreal 2-0.

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Flick Bangkit: Barcelona Balas dengan Dua Gol Cepat

Barcelona tampil dengan wajah yang sama sekali berbeda di babak kedua. Mereka meningkatkan tempo serangan dan tekanan terhadap lini belakang Villarreal, dengan keinginan jelas untuk segera memperkecil ketertinggalan dan mengembalikan pertandingan ke titik awal.

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Pada menit ke-57, Gerard Martín berhasil mencetak gol pertama Barcelona. Ia memanfaatkan umpan silang akurat Pedri, menyambar bola di dalam kotak penalti, lalu menyundulnya dengan apik ke gawang, menandai dimulainya kebangkitan tim Catalan.

Barcelona tidak perlu menunggu lama untuk menyamakan kedudukan. Fermín López mencetak gol kedua pada menit ke-61 setelah menerima umpan brilian Lamine Yamal di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan langsung yang bersarang di pojok kiri bawah gawang Villarreal.

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Kedua gol tersebut membuat skor kembali imbang setelah Barcelona berhasil menghapus defisit dua gol hanya dalam empat menit. Tekanan tanpa henti itu mengacaukan perhitungan tim tamu, yang kesulitan menghentikan serangan bertubi-tubi tuan rumah.

Gol Bunuh Diri Lengkapi Remontada

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Barcelona terus menggempur demi mencari gol ketiga, dan gol itu tidak lama datang. Menit ke-67 menjadi momen paling dramatis dalam laga ini.

Bek Villarreal, Pau Navarro, mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri saat mencoba mengantisipasi serangan Barcelona. Bola justru berakhir di gawang timnya, sehingga tuan rumah unggul 3-2 untuk pertama kalinya dalam pertandingan.

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Dengan demikian, Barcelona menuntaskan comeback luar biasa setelah tertinggal dua gol dalam tujuh menit pertama. Mereka membalikkan keadaan dengan tiga gol hanya dalam sepuluh menit, memanfaatkan tekanan ofensif yang intens dan kekacauan yang melanda lini belakang Villarreal.

Tim tamu berusaha kembali ke dalam pertandingan pada sisa waktu, tetapi Barcelona terus mengancam gawang dan memaksa kiper Péter Gulácsi beberapa kali beraksi, terutama saat menepis tembakan keras Dani Olmo pada menit ke-83.

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Angka Mengerikan: Barcelona Kuasai Statistik Pertandingan

Statistik pertandingan menunjukkan dominasi telak Barcelona. Mereka menguasai 71 persen penguasaan bola berbanding 29 persen milik Villarreal, serta melepaskan 29 tembakan ke arah gawang, berbanding hanya empat tembakan dari tim tamu.

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Nilai expected goals (xG) Barcelona mencapai 3,22, berbanding hanya 0,16 milik Villarreal. Tuan rumah juga menciptakan delapan peluang emas, sementara lawan hanya satu.

Barcelona mencatatkan sembilan tembakan tepat sasaran, berbanding dua milik Villarreal. Jumlah sentuhan mereka di kotak penalti lawan mencapai 48 kali, sedangkan tim tamu hanya dua kali.

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Barcelona mendapatkan sepuluh tendangan sudut dan melepaskan 21 umpan kunci, sementara Villarreal tidak mendapatkan satu pun tendangan sudut sepanjang pertandingan hingga pembaruan statistik terakhir.

Laga ini juga disaksikan 59.034 penonton di tribune Spotify Camp Nou. Mereka menjadi saksi salah satu periode paling mendebarkan dalam pertandingan, ketika tim kesayangan mereka berhasil mengubah ketertinggalan dua gol menjadi keunggulan 3-2.

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Barcelona pun menampilkan permainan menyerang yang luar biasa di babak kedua. Menolak menyerah pada kejutan di awal laga, mereka berhasil membalikkan keadaan atas Villarreal berkat penampilan gemilang Pedri, Fermín, dan Yamal. Kemenangan dramatis ini mengembalikan jarak antara Barcelona dan pesaing terdekatnya di puncak klasemen, Real Madrid, menjadi tiga poin dalam persaingan LaLiga.