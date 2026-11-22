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Atalanta memaksa tamunya, Inter Milan, bermain imbang dramatis 4-4 pada Minggu malam dalam pekan ke-12 Liga Italia di Stadion New Balance.

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Skor imbang tanpa gol hanya bertahan 16 menit sebelum Francesco Pio Esposito berhasil membuka keunggulan untuk Inter Milan.

Francesco Pio Esposito kembali mencetak gol, yang menjadi gol keduanya sekaligus gol kedua Inter Milan, pada menit ke-33 lewat sundulan yang akurat.

Atalanta dengan cepat memperkecil ketertinggalan melalui gol Elif Elmas lewat tembakan keras pada menit ke-53, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Nerazzurri 2-1.

Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52, Francesco Pio Esposito mencetak hat-trick setelah melesakkan gol ketiganya, memanfaatkan umpan Marcus Thuram.

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Atalanta tidak menyerah dan kembali memperkecil selisih lewat gol Charles De Ketelaere pada menit ke-72 melalui sundulan apik.

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Empat menit kemudian, Inter Milan mendapat penalti setelah handball Zappacosta. Petar Sučić sukses mengeksekusinya, membuat skor menjadi 4-2 untuk Nerazzurri.

Charles De Ketelaere melepaskan tembakan keras pada menit ke-80 dan mencetak gol keduanya, sekaligus gol ketiga tuan rumah.

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Atalanta kemudian mendapat penalti, dan Franck Kessié sukses mengeksekusinya pada menit 90+2 untuk mencetak gol penyeimbang, melengkapi kebangkitan tuan rumah.

Raihan poin Inter Milan bertambah menjadi 29 poin di peringkat ketiga klasemen Serie A, sementara koleksi poin Atalanta bertambah menjadi 15 poin di peringkat ke-12.