Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, memberikan komentar soal krisis yang menimpa Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Regragui saat tampil dalam program Football Club di kanal "Canal+", di mana ia menyampaikan analisis yang tegas mengenai krisis tersebut.

Regragui mengatakan, "Ronaldo telah memberikan banyak hal, karena posisi yang diraih banyak pemain Portugal, dan juga sepak bola Portugal, itu berkat Cristiano."

Ia melanjutkan, "Itu tidak memberinya hak untuk melakukan apa pun yang ia inginkan, tetapi saya yakin semua hal pada fase terakhir ini berjalan dengan cara yang tidak tepat. Menurut saya, seharusnya ada yang duduk bersamanya dan mengatakan: dengarlah, kita harus berhenti di sini."

Ia menyoroti, "Lebih dari itu, pelatihnya adalah orang yang pernah bekerja bersama Ronaldo di klubnya, Al Nassr, dan tentu keduanya sudah berbicara sebelumnya soal apakah ia akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Kedua belah pihak telah merugikan diri mereka sendiri, dan itu sangat disayangkan."

Namun Regragui melangkah lebih jauh, dengan membandingkan cara menangani Cristiano Ronaldo di Portugal dan perlakuan yang diterima Lionel Messi di Argentina, serta menilai bahwa perbedaan antara kedua kasus itu sangat jelas.

Ia menegaskan, "Saya yakin Ronaldo, karena dorongan harga diri, juga ingin mencapai 1.000 gol, dan mungkin ia ingin mewujudkannya dengan kostum timnas Portugal. Tetapi hasil akhirnya adalah hal itu memberikan citra yang negatif."

Ia menambahkan, "Yang ingin saya katakan adalah bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi di Argentina. Pemujaan yang dimiliki orang-orang Argentina terhadap Messi, demikian pula para pemain terhadapnya, saya tidak merasakan bahwa orang-orang Portugal memiliki hal serupa terhadap Ronaldo sama sekali."

Ia menutup, "Orang-orang Portugal tidak pernah ingin berlari dan berjuang untuk Ronaldo, sementara orang-orang Argentina menerima hal itu dengan Messi, bahkan di Piala Dunia terakhir. Sedangkan di Portugal, hal ini sama sekali tidak diterima."