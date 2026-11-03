Dalam sebuah gestur kemanusiaan yang mencerminkan solidaritas dunia olahraga terhadap tragedi yang melampaui batas-batas persaingan, Real Madrid memberikan penghormatan kepada Jesus de Miguel, pemain Tenerife, yang meninggal dunia pada hari Selasa ini di usia 30 tahun, akibat cedera serius yang dialaminya dalam laga timnya melawan Andorra, dalam sebuah insiden tragis yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol.

Inisiatif dari klub kerajaan tersebut datang sebagai ungkapan dukungan kepada keluarga mendiang pemain, serta sebagai bentuk turut berduka bersama rekan-rekan setim, klub, dan seluruh pecintanya, menyusul insiden mengerikan yang terjadi selama pertandingan antara Tenerife dan Andorra di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez".

Menit-menit terakhir pertandingan diwarnai momen-momen menegangkan, setelah sang penyerang mengalami benturan hebat dengan kiper tim tamu, Jesus Owono, pada masa tambahan waktu.

De Miguel sedang berlari dari tengah lapangan untuk memimpin serangan balik, ketika sang kiper keluar dari area penaltinya untuk mencoba menghalau bola, sebelum lututnya membentur area dada dan wajah sang penyerang, hingga membuatnya terjatuh ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri, di tengah kepanikan para pemain kedua tim.

Para pemain segera meminta tim medis untuk melakukan penanganan darurat, sehingga upaya penyelamatan sang penyerang pun dimulai di dalam lapangan selama beberapa menit, sebelum ia dibawa dengan tandu ke ambulans, yang kemudian membawanya menuju Rumah Sakit Universitas Nuestra Señora de Candelaria.

Rincian insiden tersebut mengungkapkan bahwa sang pemain mengalami henti jantung dan pernapasan, yang mengharuskan tim medis melakukan tindakan resusitasi selama proses pemindahannya ke rumah sakit. Upaya tersebut berhasil memulihkan denyut jantungnya, tetapi ia tetap tidak sadarkan diri, sebelum akhirnya dimasukkan ke unit perawatan intensif dalam kondisi kritis.

Pada jam-jam pertama Selasa pagi, klub Tenerife mengumumkan memburuknya kondisi neurologis sang pemain, sebelum kemudian merilis pernyataan yang menegaskan kematiannya, sehingga berakhirlah upaya penyelamatannya setelah insiden tragis tersebut.

Real Madrid melepas kepergian Jesus de Miguel

Di sisi lain, Real Madrid menyampaikan duka cita atas mendiang pemain melalui pernyataan resmi yang dirilis di situs web mereka, yang berbunyi: "Klub, presidennya, dan dewan direksinya menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus atas meninggalnya Jesus de Miguel, pemain klub Tenerife, yang pergi di usia 30 tahun".

Pernyataan tersebut menambahkan: "Klub menyatakan rasa duka yang mendalam dan solidaritasnya kepada keluarga, rekan-rekan setim, klub, serta seluruh orang yang mencintainya pada momen-momen yang sulit ini. Beristirahatlah dengan tenang".

Klub kerajaan itu tidak hanya berhenti pada pernyataan duka, tetapi juga mengabadikan kenangan sang pemain dengan gestur kemanusiaan yang menyentuh, setelah seluruh anggota tim melakukan mengheningkan cipta selama satu menit sebelum dimulainya sesi latihan, sebagai tanda berkabung atas kepergiannya dan ungkapan solidaritas kepada keluarganya serta keluarga besar sepak bola Spanyol.

Real Madrid tengah bersiap menghadapi AEK Athena di Stadion "Olympic Athens Spyros Louis", dalam rangkaian pertandingan pekan keempat fase liga di ajang Liga Champions Eropa.