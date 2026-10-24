Video: Reaksi berbeda dari Flick dan Mourinho saat masing-masing ditanya tentang yang lain

Pelatih Barcelona Hansi Flick dan pelatih Real Madrid Jose Mourinho menghadapi pertanyaan tentang pelatih lawan selama konferensi pers El Clasico yang dijadwalkan besok, Minggu, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Ketika diminta berbicara tentang Flick, pelatih asal Portugal itu menjawab: "Saya tidak paham mengapa kalian bertanya kepada saya tentang para lawan. Apa yang kalian ingin saya katakan tentang Flick? Dia adalah pelatih hebat dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Itu saja, apa lagi yang kalian ingin saya katakan? Saya tidak bisa mengatakan apa pun lainnya."





Di sisi lain, konferensi pers Flick dimulai setelah Mourinho, di mana ia menerima pertanyaan balik, dan jawabannya sebagai berikut: "Bagi saya, saya memberikan rasa hormat tertinggi kepadanya. Ketika Anda melatih tim-tim dengan level seperti itu selama bertahun-tahun dan terus meraih kesuksesan, itu adalah bukti kualitas. Dia telah membuktikannya di setiap klub yang pernah ditanganinya."

Ia menambahkan: "Di level timnas Jerman, ketika saya menjadi asisten pelatih Joachim Low, saya pernah bertemu dengannya sekali di Madrid karena kami pergi mengunjunginya, dan saya bisa katakan bahwa setiap pemain di timnas yang pernah bekerja dengannya berbicara tentang dirinya dengan penuh rasa hormat. Kami punya beberapa pemain di sana."

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Flick menutup: "Saya rasa memang begitu, ia adalah rekan sejawat dalam profesi ini. Ia adalah rekan yang sangat sukses, dan rekan yang luar biasa."