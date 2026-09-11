Bayern Munich mengawali perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan cara terbaik yang mungkin, setelah menggilas wakil Norwegia, Bodo/Glimt, dengan skor 5-0, dalam laga yang menampilkan penampilan gemilang dari pemain Prancis, Michael Olise.

Olise mencetak dua gol sepanjang pertandingan, salah satunya dengan cara yang sangat luar biasa, dan juga menciptakan satu gol lainnya, sehingga kembali menegaskan pentingnya dirinya dalam skema pelatih Vincent Kompany.

Setelah pertandingan berakhir, Olise menjalani wawancara dengan jaringan DAZN, di mana ia ditanya soal golnya yang luar biasa, namun pemain Prancis itu tetap tenang seperti biasa, dan jawabannya sangat singkat.

Olise berkata dengan datar: "Saya tidak tahu".

Reporter kembali bertanya kepadanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?", pemain itu pun menjawab, "Saya menendang bola, dan bola berakhir di gawang, atau tidak berakhir di sana.. Saya bukan satu-satunya pemain yang mencetak gol, dan menurut saya tidak begitu".

Jawaban pemain Prancis itu menimbulkan rasa frustrasi bagi reporter yang mewawancarainya, setelah Olise hanya memberikan jawaban-jawaban singkat dan tanpa antusiasme, meski penampilannya begitu mencolok dengan mencetak dua gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan besar tersebut.

Dengan penampilan ini, Olise menjadi salah satu bintang paling menonjol di malam Eropa Bayern, namun ia memilih untuk membiarkan angka-angka di dalam lapangan berbicara tentang dirinya ketimbang berpanjang lebar di depan kamera.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

