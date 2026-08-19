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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

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Video: Raphinha Perlebar Keunggulan Barcelona atas Al Ahly Mesir

Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Raphinha
Spanyol
Mesir
Brasil

Sang bintang Brasil sendiri yang mendapatkan penalti tersebut

Barcelona semakin memperkokoh keunggulan atas tamunya, Al Ahly Mesir, setelah Raphinha mencetak gol kedua (2-0) untuk tim Catalan itu lewat titik penalti, pada Rabu malam ini di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam ajang Piala Joan Gamper.

Gol tersebut lahir pada menit ke-45, setelah wasit menganugerahkan penalti untuk Raphinha akibat pelanggaran terhadapnya, dan pemain asal Brasil itu pun menuntaskannya dengan sukses, menempatkan bola di sisi kanan kiper internasional Mesir, Mostafa Shobier.

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Sebelumnya, pemain Al Ahly, Hamza Abdelkarim, membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-30, menyusul umpan mendatar dari bek kiri Alejandro Balde.

Pemain berusia 18 tahun itu menolak merayakan golnya, dengan meletakkan kedua tangan di bawah kepala, sebagai isyarat permintaan maaf kepada para suporter benteng merah.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Hamza Abdelkarim, yang menghadapi klub lamanya setelah kepindahannya ke Barcelona secara permanen, usai bergabung dengan status pinjaman pada paruh kedua musim lalu.

Pada Juni 2026, klub Catalan itu mengumumkan pengaktifan klausul pembelian dalam kontrak peminjaman pemain muda tersebut, sehingga ia menandatangani kontrak baru dengan Barca hingga musim panas 2029.

Penyerang Mesir itu mencuri perhatian dengan tajam selama masa persiapan, mencetak satu gol dalam kemenangan atas Basel Swiss (5-2), serta mencetak dua gol dalam hasil imbang melawan Birmingham City Inggris (2-2).

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".


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