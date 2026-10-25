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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Raphinha Mengembalikan Barcelona ke El Clasico dan Memanaskan Duel Melawan Madrid

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Raphinha
Spanyol
Brasil

sebelum kurang dari seperempat jam di babak kedua

Barcelona berhasil menyamakan kedudukan melawan Real Madrid setelah Raphinha mencetak gol ke gawang tim Los Blancos, mengembalikan laga ke titik awal dalam El Clasico yang kian memanas.

Gol tersebut berawal dari serangan yang dimulai dari tendangan sudut untuk Barcelona dari sisi kanan, yang dieksekusi tim Catalan, sebelum bola kembali ke Pedri, yang mengirimkan umpan matang menembus pertahanan Real Madrid dan menempatkan Raphinha pada posisi yang tepat untuk mencetak gol.

Bintang Brasil itu mengolah bola dengan cerdik di dalam kotak penalti, sebelum menembaknya di antara kedua kaki Jude Bellingham ke dalam gawang, menandai gol penyama kedudukan Barcelona di tengah panasnya suasana laga akbar antara dua rival.

Gol Raphinha mengembalikan ketegangan ke El Clasico, setelah Real Madrid unggul lebih dulu lewat gol Kylian Mbappe pada babak pertama, memanfaatkan kesalahan bertahan Gerard Martin, sehingga laga kembali dimulai dari awal di tengah keinginan kedua tim untuk meraih tiga poin.

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