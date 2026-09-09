Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, membuat rangkaian yang belum pernah terjadi sepanjang kariernya bersama tim, setelah merobek gawang klub Belanda Feyenoord di Liga Champions Eropa.

Raphinha mencetak gol untuk Barcelona ke gawang Feyenoord hanya 3 menit setelah peluit tanda dimulainya pertandingan kedua tim pada Rabu malam ini di Stadion "Spotify Camp Nou" dalam laga pembuka fase liga.

Penyerang Brasil itu memanfaatkan umpan dari Lamine Yamal, memperdaya para bek tim Belanda, sebelum dengan mudah melepaskan tembakan ke gawang.

Menurut jaringan "Stats Foot", Raphinha mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun bersama Barcelona di semua kompetisi, untuk pertama kalinya sepanjang kariernya bersama tim.

Gol-gol Raphinha hadir dalam lima pertandingan yang berlangsung musim ini melawan Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, dan Valencia di Liga Spanyol, kemudian Feyenoord di Liga Champions Eropa, dengan catatan bahwa ia juga sempat mencetak gol ke gawang Real Betis di La Liga pada pertandingan terakhir yang ia mainkan musim lalu.

Gol Raphinha tercipta setelah dua menit 50 detik dari peluit tanda dimulainya pertandingan, dan menjadi gol pembuka tercepat kedua untuk musim Barca di Liga Champions Eropa.

Lionel Messi, mantan kapten Barcelona, memuncaki daftar ini dengan mencetak gol ke gawang Celtic setelah dua menit 44 detik pada 13 September 2016.