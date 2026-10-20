Video: Pyramids Hancurkan Tala'ea El Gaish di Liga Mesir

Pyramids menghancurkan tuan rumah Al Jaish dengan skor empat gol tanpa balas, dalam sebuah pertandingan menarik yang menyaksikan dominasi jelas dari tim tamu serta penampilan ofensif yang mencolok.

Pertandingan berlangsung di Stadion Aparatur Olahraga Militer di Kairo, sebagai bagian dari persaingan pekan ketujuh Liga Mesir Premier.

Mohanad Lasheen membuka skor lebih awal pada menit keenam dengan kaki kanannya dari dalam kotak penalti, memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi oleh Walid El Karti.

Belum berselang beberapa menit, Mostafa Zeko memperkokoh keunggulan timnya dengan gol kedua pada menit ke-15.

Al Jaish membalas dengan gol yang memperkecil ketinggalan melalui Ahmed Tarek pada menit ke-34, yang mencetak gol lewat sundulan terukur dari dalam kotak penalti setelah umpan silang dari Khaled Abu Ziyada.

Pyramids nyaris menambah gol ketiga sebelum akhir babak pertama, tetapi wasit video asisten (VAR) menganulir gol Youssef Obama pada menit ke-41.

Pada babak kedua, Pyramids melanjutkan tekanannya, sementara Al Jaish menyia-nyiakan peluang menyamakan kedudukan pada menit ke-51 ketika tembakan keras Ahmed Tarek dari luar kotak penalti membentur mistar gawang.

Mahmoud Saber memperkokoh hasil dengan gol ketiga pada menit ke-77, lewat tembakan roket dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti.

Pada menit ke-85, wasit video asisten memberikan tendangan penalti untuk Pyramids setelah handball dari Yahya Mostafa di dalam kotak penalti, yang dieksekusi dengan sukses oleh Mahmoud Zalaka pada menit ke-89 untuk melengkapi empat gol tersebut.

Pyramids menambah koleksi poinnya menjadi 21 poin untuk memuncaki kompetisi, dengan selisih 5 poin atas Al Ahly yang berada di posisi kedua dan akan menghadapi Al Qanah besok pada pekan yang sama, sementara koleksi poin Al Jaish terhenti di angka 7 poin di peringkat ke-15.



