Putri Leonor, putri Raja Felipe VI sekaligus putri mahkota Spanyol, membuktikan betapa cermatnya ia mengikuti seluruh detail dan janji seputar sepak bola, setelah tampil dalam percakapan lucu dan spontan dengan penyerang timnas Spanyol Ferran Torres selama acara penyambutan kerajaan untuk para juara.

Penyambutan tersebut berlangsung setelah timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah, menyusul kemenangan pada Minggu malam lalu atas Argentina dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak Torres sendiri.

Gema perayaan gelar Piala Dunia kedua ini masih terus mewarnai jalanan Spanyol; di mana para pemain "La Roja" mengelilingi jalan-jalan ibu kota Madrid, dan menutup perayaan tersebut dengan agenda-agenda resmi seperti biasa di Istana Kerajaan "Zarzuela" serta kantor pemerintahan di "La Moncloa". Di antara sekian banyak momen yang diabadikan kamera, sebuah interaksi yang mempertemukan keluarga kerajaan dengan pencetak gol kemenangan penentu di laga final melawan Argentina berhasil mencuri perhatian di platform media sosial.

Setelah video tersebut tersebar luas, para netizen bertanya-tanya tentang apa yang dibicarakan sang putri muda dengan penyerang Barcelona itu selama penghormatan kerajaan; dan sementara sebagian spekulasi jenaka mengarah bahwa ia melontarkan pujian kepada sang pemain, rekaman suara yang diputar berulang mengungkap bahwa Putri Leonor memulai percakapan dengan Torres dengan berkata: "Bukankah kamu tadinya berniat mencukur habis rambutmu?", yang langsung dijawab sang penyerang sambil tersenyum: "Tidak, tidak!", demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Candaan menggemaskan ini muncul dalam konteks janji yang pernah diucapkan secara terbuka oleh putra kota Valencia itu untuk "mencukur habis rambutnya" jika berhasil menjuarai Piala Dunia. Interaksi ini menunjukkan betapa dekatnya sang putri muda dan betapa luas pengetahuannya tentang hal-hal di balik layar serta kabar seputar timnas.

Meski Ferran Torres memutuskan untuk tidak mengubah tampilan rambutnya, banyak rekan-rekannya bersiap menepati janji-janji yang sangat berani; di mana kuartet Marc Cucurella, Alex Baena, Borja Iglesias, dan Yeremy Pino memutuskan membuat tato wajah pelatih Luis de la Fuente, sementara Lamine Yamal berjanji memelihara jenggot dan kumisnya selama tiga minggu penuh serta mengadakan undian 100 headphone untuk para penggemarnya, sedangkan duet Gavi dan Pedri bersiap mewarnai rambut mereka dengan warna-warna yang sangat mencolok.