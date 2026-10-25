Inter Milan meraih kemenangan dramatis atas tamunya Fiorentina dengan skor 2-1, hari Minggu ini, dalam lanjutan pekan kedelapan Serie A Italia, berkat dua gol di menit-menit akhir dari pemain Prancis Marcus Thuram dan Piotr Zielinski.

Setelah Alejandro Gimenez membawa Fiorentina unggul pada menit ke-65 lewat tembakan keras yang tak terlihat oleh kiper Nerazzurri kecuali sudah bersarang di gawang.

Thuram menyamakan kedudukan untuk Inter pada menit ke-90, sebelum Piotr Zielinski mencuri gol kemenangan dari titik penalti pada menit kedelapan masa tambahan waktu, sehingga tuan rumah memanen tiga poin berharga.

Pentingnya gol Thuram tak hanya sebatas menyelamatkan Inter, karena ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah klub yang mencetak gol dalam setidaknya tujuh pertandingan beruntun di kandang pada Serie A Italia, sejak diberlakukannya sistem tiga poin untuk kemenangan.

Menurut jaringan statistik "Opta", penyerang Prancis itu bergabung dengan pemain Belgia Romelu Lukaku, yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan beruntun di kandang Inter pada tahun 2021, dan pemain Italia Christian Vieri, pemegang rekor dengan mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun pada tahun 2003.

Inter menambah koleksi poinnya menjadi 22 setelah meraih kemenangan ketujuh dari 8 pertandingan, dengan satu hasil imbang, sehingga mengakhiri pekan ini dengan poin yang sama dengan Lazio, namun Inter unggul berkat selisih gol sesuai klasemen setelah pertandingan.

Di sisi lain, perolehan poin Fiorentina membeku di angka empat, melanjutkan penderitaan mereka di awal musim, setelah menelan kekalahan keenam dari 8 pertandingan, dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang.