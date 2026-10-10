Pertandingan antara Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao di LaLiga Spanyol berubah menjadi pemandangan penuh kekacauan dan protes, setelah suporter tuan rumah menyebabkan laga terhenti beberapa kali akibat lemparan pesawat kertas dan benda-benda lain ke dalam lapangan, sebagai bentuk penolakan terhadap pengelolaan pemilik sekaligus presiden klub, Raul Martin Presa.

Pertandingan terhenti untuk pertama kalinya pada menit ke-13, setelah suporter melemparkan benda-benda ke dalam lapangan, sementara para pemain Rayo bergerak menuju garis pinggir. Pembawa acara internal stadion memperingatkan suporter pada menit ke-20 soal kemungkinan laga dihentikan secara permanen jika protes terus berlanjut.

Permainan dilanjutkan pada menit ke-24, sebelum kembali terhenti di tengah teriakan kemarahan terhadap Presa, sementara dua pemain Rayo, Oscar Valentin dan Isi Palazon, terlihat berbicara dengan anggota kelompok Bukaneros, salah satu kelompok ultras pendukung tim.

Para pemain kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, sebagai persiapan melanjutkan laga setelah terhenti selama sekitar 10 menit, tetapi lemparan benda-benda lain membuatnya kembali terhenti hanya beberapa detik kemudian.

Wasit turun tangan untuk berbicara dengan pihak kepolisian, para pelatih kedua tim, dan sejumlah pejabat lain, sebelum memutuskan untuk mengarahkan para pemain meninggalkan lapangan, sementara para pemain Athletic Bilbao bertepuk tangan untuk suporter mereka.

Akun resmi Rayo Vallecano melalui platform "X" menegaskan bahwa pertandingan dihentikan secara permanen berdasarkan keputusan wasit, atas rekomendasi kepolisian, sehingga laga berakhir di tengah suasana penuh kekacauan dan protes di tribun Vallecas.

Beberapa menit setelah pertandingan dihentikan, Liga Spanyol mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Liga Spanyol mengecam keras perilaku ini yang membahayakan keselamatan dan menghambat jalannya kompetisi secara normal. Jadwal baru pertandingan akan diumumkan dalam waktu dekat".

Protes ini terjadi pada pertandingan pertama Rayo Vallecano di kandang mereka di liga musim ini, setelah tim terpaksa menggelar pertandingan-pertandingan sebelumnya di Leganes, menyusul penutupan stadion mereka di kawasan Vallecas, Madrid, akibat kekhawatiran terkait keselamatan dan kondisinya yang memburuk.

Mayoritas suporter Rayo memboikot pertandingan-pertandingan yang digelar di Leganes, sebagai bentuk protes atas krisis yang menyelimuti stadion tim, sementara suporter juga menyuarakan tuntutan agar Presa pergi dalam sebuah pertandingan persahabatan pekan lalu, dan muncul tulisan "Presa, pergilah sekarang" pada dinding-dinding di sekitar tribun kehormatan.

Di sisi lain, Mariano de Paco, Menteri Olahraga wilayah Madrid, menyerukan ketenangan sebelum pertandingan, dengan menegaskan melalui media sosial bahwa Rayo akan mendapatkan stadion yang layak mereka miliki, dalam upaya meredakan suasana sebelum laga yang pada akhirnya berubah menjadi pemandangan kacau yang berakhir dengan penghentian permainan secara permanen.



