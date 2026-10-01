Dalam ujian nyata pertama di era pasca-Cristiano Ronaldo, timnas Portugal berhasil melewati dampak dari krisis besar yang mengguncang kubu mereka, dan meraih kemenangan sulit sekaligus menegangkan atas tuan rumah Denmark dengan skor 4-2, pada Kamis malam, di Stadion Parken di Kopenhagen, dalam rangka laga ketiga fase grup UEFA Nations League.

Timnas Portugal memasuki laga di bawah tekanan luar biasa setelah kepergian mendadak sang kapten bersejarah Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan pada Rabu kemarin, menyusul perselisihannya yang terkenal dengan pelatih kepala Jorge Jesus akibat tidak diturunkannya ia menghadapi Norwegia, sehingga timnas pun dituntut membuktikan bahwa hidup tetap berjalan bahkan tanpa "Sang Don".

Dengan kemenangan telak ini, timnas Portugal mengokohkan posisi puncak grup dengan nilai sempurna, meraih 9 poin dari 3 kemenangan, sehingga semakin dekat untuk lolos ke babak berikutnya dari turnamen Nations League.

Sementara itu, timnas Denmark berada di peringkat kedua berdasarkan selisih gol meski dengan selisih -1 (mencetak 6 dan kebobolan 7), unggul atas Norwegia yang berada di peringkat ketiga, sedangkan Wales menghuni dasar klasemen.

Pertandingan dimulai dengan tempo cepat dan tekanan dini dari Portugal demi mencari gol yang bisa mengacaukan hitungan, dan mereka mendapatkan apa yang diinginkan ketika Joao Cancelo membuka keunggulan, memberikan tim tamu keunggulan. Namun balasan Denmark tak lama tertunda, saat Mikkel Damsgaard berhasil menyamakan kedudukan setelah rangkaian kerja sama apik dengan assist dari Mohamed Daramy yang tampil gemilang.

Tuan rumah tidak lama menikmati hasil imbang itu, karena Goncalo Ramos, pengganti langsung Ronaldo di susunan pemain utama, kembali membawa Portugal unggul, sehingga babak pertama yang menegangkan berakhir dengan keunggulan Portugal yang pantas di tengah keunggulan relatif dalam penguasaan bola dan ancaman, meski ada upaya-upaya malu-malu dari Denmark melalui Liao dan Cancelo.

Memasuki babak kedua, Portugal hampir mematikan pertandingan lewat peluang matang melalui Bruno Fernandes yang digagalkan dengan gemilang oleh kiper Denmark, sehingga hukuman datang dengan cepat dari sisi lawan.

Dari sebuah serangan balik yang tertata, bintang Rasmus Hojlund mampu menyamakan kedudukan untuk Denmark, setelah assist cermat dari Damsgaard, dan ia merayakannya dengan gaya khas Cristiano Ronaldo yang terkenal, "Siiiu", dalam momen yang membakar tribun Parken dan membawa pesan provokatif bagi para pemain Portugal.









Setelah gol penyama kedudukan, pertandingan memasuki babak berbahaya, di mana Denmark menekan dengan segenap kekuatan demi mencari gol keunggulan, dan menyia-nyiakan peluang matang melalui pemain pengganti Gustav Isaksen, sementara Portugal mengandalkan senjata serangan balik cepat yang dikomandoi Bruno Fernandes dan Rafael Leao.

Dan pada saat timnas Denmark tampak paling dekat untuk mencetak gol, muncul Vitinha untuk menuntaskan segalanya; setelah serangan balik cepat Portugal yang di dalamnya Bruno menyia-nyiakan sebuah umpan silang cermat, Vitinha sendiri kembali memberikan keunggulan ketiga bagi Portugal, gol yang mengubah total jalannya pertandingan.





Setelah itu timnas Portugal berupaya mengamankan hasil, dan tim pelatih menurunkan Trincao untuk menambah tekanan serangan, sehingga pertandingan menjadi lebih berbahaya bagi tim tamu.

Ramos nyaris menambah gol keempat lewat tembakan keras yang membentur barisan pertahanan, di tengah penderitaan jelas yang dialami pertahanan Denmark pada seperempat jam terakhir menghadapi gelombang serangan Portugal, sehingga laga berakhir dengan kemenangan berharga bagi Portugal yang membuktikan bahwa mereka mampu menang bahkan tanpa sang legenda.









Saat pertandingan mendekati menit-menit akhir, duel berubah menjadi epos sejati, di mana timnas Denmark menerapkan tekanan yang mencekik atas Portugal di area mereka, demi mengejar gol penyama kedudukan, di tengah dorongan serangan besar untuk menyelamatkan setidaknya satu poin.

Di tengah tekanan ini, timnas Portugal berpaling ke senjatanya yang paling mematikan, yakni serangan balik kilat melalui duet lini tengah Vitinha dan Bruno Fernandes, yang mengacaukan pertahanan Denmark.

Pertandingan menyaksikan momen-momen penuh ketegangan, saat Mohamed Daramy menerima kartu kuning setelah pelanggaran terlambat terhadap Bruno Fernandes ketika ia berusaha mengejar salah satu umpan, sebelum timnas Portugal sendiri selamat dari malapetaka, setelah tekel keras dari Ruben Neves yang mengundang campur tangan teknologi video "VAR" dan peninjauan ulang momen tersebut, sebelum akhirnya wasit cukup mengacungkan kartu kuning kepadanya, tanpa dipanggil ke pinggir lapangan, sehingga Portugal selamat dari kartu merah yang bisa saja membalikkan keadaan.

Dalam upaya meredam semangat para pemain Denmark dan menyegarkan serangan, tim pelatih Portugal melakukan pergantian ganda dengan masuknya Joao Neves dan Joao Felix menggantikan Pedro Neto dan Goncalo Ramos.

Pergantian ini pun berdampak ajaib. Pada menit ke-87, dari sebuah serangan balik yang sempurna, pemain pengganti Joao Felix mencetak gol keempat timnas Portugal, sehingga benar-benar mematikan pertandingan dan mengubah skor menjadi 4-2.









Gol Felix layaknya peluru penghabisan yang mengakhiri perlawanan Denmark, dan menegaskan bahwa timnas Portugal, meski dengan segala kegaduhan yang ditimbulkan oleh kepergian Cristiano Ronaldo dan krisis di kubu mereka dengan Jesus, memiliki kedalaman skuad dan kualitas yang cukup untuk mengubah cobaan menjadi kemenangan besar di jantung Stadion Parken, dan memulai era pasca-"Sang Don" dengan kemenangan telak sekaligus menegangkan.



