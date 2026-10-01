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Video: Portugal membuka era pasca-Ronaldo dengan gol dan assist dari penggantinya

Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
G. Ramos
Denmark
Portugal

Timnas Portugal unggul di babak pertama

João Cancelo mencetak gol pembuka bagi timnas Portugal menghadapi Denmark, Kamis malam ini, pada menit ke-13 pertandingan yang mempertemukan kedua tim dalam lanjutan pekan ketiga UEFA Nations League, di Stadion Parken, Kopenhagen.

Gol itu lahir berkat umpan dari Gonçalo Ramos, yang kini menjadi penerus Cristiano Ronaldo dalam memimpin lini serang Portugal.

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Pada menit ke-23, Mikkel Damsgaard berhasil menyamakan kedudukan bagi tuan rumah lewat tendangan indah yang dilepaskannya dari dalam kotak penalti.

Namun Gonçalo Ramos dengan cepat membawa Portugal kembali unggul ketika mencetak gol kedua pada menit ke-25, menyusul kombinasi apik dengan Bruno Fernandes, lalu akselerasi cepat ke arah gawang yang diakhiri dengan tendangan terukur ke dalam jala.

Sebelumnya, Ronaldo telah meninggalkan rombongan timnas setelah ketegangan dengan tim pelatih akibat tidak dimainkannya ia pada pertandingan terakhir melawan Norwegia, dan sejumlah laporan media mengabarkan berakhirnya karier internasionalnya.

Timnas Portugal menjalani laga hari ini dengan status pemuncak Grup Keempat Level Pertama UEFA Nations League, dengan koleksi 6 poin, setelah kemenangan atas Wales dan Norwegia, sementara Denmark memiliki 3 poin.


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