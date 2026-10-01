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Video: Portugal buka era pasca-Ronaldo dengan gol dan assist dari penggantinya

Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
G. Ramos
Denmark
Portugal

Timnas Portugal unggul di babak pertama

Joao Cancelo mencetak gol keunggulan untuk timnas Portugal atas Denmark, pada Kamis malam ini, di menit ke-13 pertandingan yang mempertemukan kedua tim dalam ajang matchday ketiga UEFA Nations League, di Stadion Parken di Kopenhagen.

Gol tersebut lahir berkat assist Goncalo Ramos, yang kini menjadi pengganti Cristiano Ronaldo dalam memimpin lini serang Portugal.

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Pada menit ke-23, Mikkel Damsgaard berhasil menyamakan kedudukan untuk tuan rumah, lewat tembakan indah yang dilepaskannya dari dalam kotak penalti.

Namun Goncalo Ramos dengan cepat mengembalikan keunggulan Portugal, ketika mencetak gol kedua di menit ke-25, usai pertukaran bola yang apik dengan Bruno Fernandes, kemudian melakukan akselerasi cepat ke arah gawang yang diakhiri dengan tembakan terukur ke dalam jala.

Ronaldo sebelumnya telah meninggalkan rombongan timnas setelah ketegangan dengan tim pelatih, akibat tidak dimainkannya pada pertandingan terakhir melawan Norwegia, dan sejumlah laporan media membicarakan berakhirnya karier internasionalnya.

Timnas Portugal memasuki pertandingan hari ini dalam posisi memuncaki Grup 4 Liga A UEFA Nations League dengan 6 poin, setelah kemenangan atas Wales dan Norwegia, sementara Denmark mengoleksi 3 poin.


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