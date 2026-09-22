Video: Pique Sindir Mourinho dan Real Madrid dengan Cara Mengundang Perhatian

Real Madrid melanjutkan rentetan hasil buruknya setelah dua tahun tanpa gelar, dengan tiga pelatih yang menangani tim, sebelum akhirnya Florentino Perez memutuskan mengembalikan Jose Mourinho ke kursi kepelatihan, dalam upaya membawa klub kembali ke jalur persaingan meraih gelar.

Namun awal kebersamaan pelatih asal Portugal itu tidak berjalan sesuai harapan, terutama setelah kekalahan dari Atletico Madrid dalam derbi ibu kota, sehingga kritik kembali bermunculan seputar penampilan tim di bawah asuhan Mourinho.

Gerard Pique, mantan bek Barcelona sekaligus pendukung yang dikenal atas loyalitasnya terhadap klub Catalan itu, memanfaatkan kesempatan untuk mengolok-olok rival abadinya, setelah mengunggah sebuah video melalui akun resminya di "TikTok", membangkitkan kembali kenangan tahun 2010.

Pique menampilkan tiga peristiwa yang terjadi pada tahun yang sama, sebagai sindiran terhadap kondisi Real Madrid dan Mourinho saat ini, yaitu:

Spanyol juara Piala Dunia

Mourinho tampil gemilang di La Liga

Barcelona bermain "bak dewa"

Pesan Pique itu disampaikan dalam nada sindiran, memanfaatkan bertepatannya kembalinya Mourinho ke La Liga dengan suasana kemunduran yang sedang dialami Real Madrid, sembari membandingkan situasi saat ini dengan apa yang terjadi pada 2010, ketika Barcelona berada di puncak kejayaannya.