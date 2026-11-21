Bagikan Ikuti GOAL di Google

Di tengah makin derasnya spekulasi soal pergerakan Milan di bursa transfer musim dingin, pemilik klub Jerry Cardinale angkat bicara dengan pesan yang lugas mengenai rencana ke depan. Ia membahas besaran belanja yang dinantikan dan nama-nama yang belakangan dikaitkan dengan tim, serta masa depan salah satu pemain terbaik Rossoneri.

Iklan

Cardinale tiba di Milan beberapa hari lalu dan menggelar pertemuan dengan manajemen klub di markas "Casa Milan" kemarin untuk membahas sejumlah agenda terkait bursa transfer serta rencana tim hingga musim panas mendatang. Pemilik Milan itu hari ini hadir di pusat latihan "Milanello" untuk memantau sesi latihan dan konferensi pers pelatih Ruben Amorim, sebelum meninggalkan lokasi dan berhenti sejenak untuk berbicara kepada wartawan mengenai laga melawan Frosinone yang dijadwalkan besok.

Ketika ditanya tentang persiapannya menghadapi laga tersebut, Cardinale berkata: "Saya siap untuk besok. Kami melewati dua hari yang luar biasa, termasuk sesi di Casa Milan kemarin mengenai bursa transfer, serta rencana kami lainnya untuk musim ini hingga musim panas. Saya bisa mengatakan bahwa suasana di sini sangat positif, sesi latihan hari ini luar biasa, dan tim semakin padu."

Ia menambahkan: "Saya berbicara dengan sejumlah pemain, dan mereka semua merasa sangat positif. Mereka sadar, seperti yang dikatakan Ruben (Amorim), betapa pentingnya laga besok. Kami berharap bisa memulai dengan kuat, meraih kemenangan, dan melanjutkan perjalanan."

Baca juga: Wajah Lain Tim Asuhan Enrique, Paradoks yang Menyingkap Kebuntuan Paris Saint-Germain

Iklan Iklan

Terkait persiapan Milan menyambut bursa transfer musim dingin, sang pemilik klub menegaskan bahwa manajemen tengah menggarap sejumlah agenda, tetapi ia menekankan sulitnya bergerak pada bulan Januari. "Ya, saya siap. Kami melakukan banyak pekerjaan. Situasinya rumit, dan bursa transfer musim dingin selalu sulit, jadi Anda harus siap dan memanfaatkan peluang yang ada," ujarnya.

Topik Terkait

Cardinale melanjutkan: "Satu-satunya hal yang bisa saya janjikan adalah kami tidak akan mengambil keputusan apa pun kecuali kami benar-benar yakin. Kami akan mengeluarkan uang, tetapi kami akan membelanjakannya secara cerdas, sejalan dengan proyek, dan dalam koordinasi erat dengan Ruben serta semua orang yang ada di sini, di Milanello."

Saat ditanya tentang sosok asal Jerman, Markus Krösche, yang dikaitkan dengan jabatan direktur olahraga dalam struktur manajemen klub, ia menjawab: "Saya tahu kalian banyak menyoroti Markus, tetapi ketika kami siap mengumumkan sesuatu, saya akan kembali kepada kalian untuk membicarakannya."

Iklan

Endrick dan Rabiot: "Nama Ini Sering Muncul"

Pembicaraan kemudian beralih ke pemain asal Brasil milik Real Madrid, Endrick, yang belakangan dikaitkan dengan Milan. Cardinale mengatakan: "Nama ini juga sering muncul. Proyek ini lebih besar daripada sekadar satu pemain, tetapi ia adalah salah satu pemain terbaik, kalau bukan yang terbaik, di posisinya. Saya sangat menghormatinya, dan kita lihat saja apa yang memungkinkan."

Ia juga membahas masa depan Adrien Rabiot dan perpanjangan kontraknya, seraya menyampaikan apresiasi besar kepada gelandang asal Prancis itu: "Saya menyukai Adrien, ia salah satu pemain favorit saya. Menurut saya, ia benar-benar luar biasa, dan saya sangat menghormatinya serta keluarganya. Kami sedang berdiskusi, dan saya berharap kami bisa mencapai hasil yang baik. Namun, jika keputusannya ada di tangan saya, saya akan menjadikannya pemain yang menjadi ikon istimewa bagi klub," demikian dilansir sempremilan.

Iklan

Cardinale menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Milan saat ini tengah menggarap lebih dari satu agenda, di tengah harapan bahwa kehadiran Krösche di jajaran manajemen dapat membantu memperbaiki pengelolaan proyek olahraga klub, seiring persiapan menyambut bursa transfer musim dingin yang bisa saja menghadirkan langkah penting bagi tim.

Baca juga: Dilema Vinícius dan Ancaman Mbappé, Status Güler di Real Madrid Melonjak Drastis