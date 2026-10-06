Video: Pesan terakhir Messi: Hari yang tak kita inginkan itu telah tiba!

Sang legenda Lionel Messi telah menulis baris perpisahan dalam kisah epiknya bersama timnas Argentina, melalui sebuah pesan yang ia sampaikan kepada para penggemarnya, beberapa jam sebelum laga internasional terakhirnya yang akan ia mainkan dengan seragam para penari tango, menghadapi Benin, pada dini hari Rabu, di Stadion Monumental.

Bintang Inter Miami itu telah mengambil keputusan pensiun dari dunia internasional usai kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, setelah periode sulit yang juga diwarnai oleh wafatnya sang ayah, Jorge.









Perusahaan Adidas, sponsor Messi, mengunggah sebuah video sang bintang Argentina itu di akunnya di platform X, yang di dalamnya ia menyampaikan pesan menyentuh sebelum momen perpisahan.

Messi berkata dalam pesan terakhirnya menjelang laga melawan Benin: "Tibalah hari yang tidak pernah kita harapkan datang. Ini adalah hari paling menyedihkan dalam hidup kita. Aku pergi dengan damai, aku telah mengerahkan segala kemampuanku. Seragam ini adalah mimpiku, kebanggaanku, dan hidupku. Terima kasih atas cinta besar kalian kepadaku, aku akan merindukan kalian."









Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Messi mengakhiri pesannya dengan menyampaikan terima kasih kepada Argentina, sembari mencium seragam yang akan ia kenakan dalam laga terakhirnya bersama timnas.

Messi membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022, dan telah menjalani 207 pertandingan internasional, mencetak 125 gol serta memberikan 68 assist di dalamnya.