Sebuah video yang dirilis hari ini mengungkap pesan Lionel Messi, bintang Inter Miami, pada momen-momen terakhirnya mengenakan kostum Argentina, setelah pensiun dari tim nasional.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa untuk saat ini, babak perjalanan Messi bersama tim nasional sepak bola Argentina telah berakhir. Pada hari Selasa lalu, ia menjalani pertandingan terakhirnya bersama "La Albiceleste" di Stadion "El Monumental" menghadapi Benin, dalam sebuah malam yang akan terus terukir dalam ingatan semua orang.

Hari ini, Adidas merilis sebuah video yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya tentang momen-momen terakhir yang dilalui Leo dengan mengenakan kostum favoritnya.

Messi mengakui bahwa ia akan mengatakan kepada dirinya yang lebih muda: "Nikmatilah. Nikmati segala hal lebih banyak lagi. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah aku benar-benar menyadari semua yang telah aku raih di dunia sepak bola." Leo menjelaskan makna setiap panggilan untuk membela negaranya bagi dirinya.

Ia melanjutkan dalam video yang dirilis hari ini: "Aku menikmati setiap kali datang ke sini. Aku menghabiskan lebih dari dua puluh tahun di sini, dan tidak mudah untuk pergi. Terima kasih, Argentina, karena telah berbagi semua tahun ini bersamaku."

Pemain Inter Miami itu menutup pernyataannya: "Merupakan kehormatan besar bagiku untuk mengenakan kostum ini dan membelanya dengan sepenuh jiwaku. Aku pernah kalah, dan aku pernah menang, tetapi mengenakan kostum ini tetap menjadi hal yang paling penting, dan begitulah aku selalu berusaha membelanya."







