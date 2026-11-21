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Roma pulang dari markas Parma dengan kemenangan besar 5-1 dalam laga yang diwarnai pasang surut di kedua babak, sebelum tim ibu kota memastikan hasil lewat performa menyerang yang tajam di paruh kedua. Hasil ini memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kompetisi, sekaligus menjadi pesan kuat bagi lawan berikutnya di Liga Champions, Paris Saint-Germain.

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Dengan hasil ini, Roma menjaga catatan tanpa kekalahan di Serie A musim ini, sekaligus terus menekan tetangga mereka, Lazio, yang memimpin klasemen dalam perebutan posisi teratas.

Menit-menit awal diwarnai jual beli serangan. Parma nyaris membuka skor pada menit pertama melalui Mariano Troilo, tetapi tembakannya ditepis kiper Mile Svilar. Parma kembali mencoba pada menit kesembilan saat Nesta Elphège menyambut umpan silang Emanuele Valeri, namun sundulannya melambung di atas mistar. Roma membalas lewat tembakan Nahuel Molina pada menit ke-12 yang diamankan kiper Giovanni Davara, sebelum Gianluca Mancini menyia-nyiakan peluang lain lewat sundulan pada menit ke-15.

Parma terus mengancam gawang tamunya, dan Emanuele Valeri hampir membawa tuan rumah unggul pada menit ke-18, tetapi Svilar mementahkan sundulannya. Menit-menit berikutnya menghadirkan peluang bagi kedua tim, terutama sundulan Giovanni Fabiani yang melebar tipis di sisi tiang pada menit ke-23 dan upaya Manu Koné yang melambung di atas mistar pada menit ke-27. Svilar juga menepis tembakan Mandela Keita pada menit ke-33, sementara lini belakang Parma meredam beberapa peluang berbahaya Roma, sebelum akhirnya tim tamu berhasil memecah kebuntuan.

Gol pembuka lahir pada menit ke-39, ketika Donyell Malen memanfaatkan umpan silang Emanuele Lolli dan menyelesaikannya dengan kaki kanan ke dalam gawang, membawa Roma unggul.

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Parma berusaha membalas sebelum turun minum, tetapi upaya mereka tak membuahkan gol, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk tim tamu. Di awal babak kedua, Roma terus berupaya menambah keunggulan. Nahuel Molina melepaskan tembakan yang melebar di sisi gawang pada menit ke-48, sebelum Paulo Dybala menguji kiper Parma lewat tembakan pada menit ke-52 yang ditepis Giovanni Davara.

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Namun, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-54 lewat serangan balik cepat. Penyerang Parma, Nesta Elphège, berlari sendirian dengan kecepatan tinggi dari sebelum garis tengah lapangan hingga ke batas kotak penalti, lalu melepaskan tembakan dari luar kotak ke sisi kanan Svilar.

Roma tak butuh waktu lama untuk kembali memimpin. Malen membawa timnya unggul lagi pada menit ke-68 setelah menerima bola di dalam kotak penalti dan menembak dengan kaki kanan ke pojok bawah gawang, mencetak gol keduanya di laga ini usai kesalahan lini belakang Parma.

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Hanya tiga menit berselang, Rodrigo Mora memperbesar keunggulan tim tamu lewat gol ketiga. Ia menuntaskan serangan terstruktur dengan tembakan dari dalam kotak penalti yang bersarang di tengah gawang pada menit ke-71, memberikan timnya keunggulan yang nyaman.

Pada menit ke-77, Roma melancarkan pukulan keempat ke gawang tuan rumah. Wesley mengirim umpan silang yang disambut Malen dengan tembakan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti, sehingga penyerang asal Belanda itu melengkapi trigolnya alias "hat-trick".

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Parma mencoba memperkecil ketertinggalan di sisa waktu, tetapi upaya Hans Nicolussi Caviglia dan Enrico Del Prato tak mengubah skor, sementara Davara menepis tembakan Matías Soulé pada menit ke-82.

Malen menolak laga usai tanpa mencatatkan "super hat-trick". Ia mencetak gol keempatnya di pertandingan ini sekaligus gol kelima Roma setelah lolos berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Ia melewati sang kiper sebelum menembak dari sudut sempit, dan laga pun berakhir 5-1.

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Roma kini mengoleksi 30 poin setelah 12 pekan dan terus menguntit Lazio, pemuncak klasemen dengan 32 poin.