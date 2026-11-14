Dua gol Vinicius Junior membawa banyak makna bagi bintang Brasil tersebut, yang tengah menjalani masa-masa sulit bersama Real Madrid di tengah kritik yang terus meningkat akibat menurunnya produktivitas ofensifnya serta kegagalannya mencetak gol dalam beberapa kesempatan.

Timnas Brasil, di bawah asuhan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, memulai perjalanannya dalam tur Asia selama jeda internasional November ini dengan menghadapi lawan tangguh Jepang, dalam sebuah ujian yang coba dimanfaatkan "Selecao" untuk melanjutkan persiapan dan menetapkan komposisi terbaik skuadnya menjelang agenda-agenda mendatang.

Laga melawan Jepang menjadi stasiun pertama dalam program timnas Brasil selama turnya saat ini, di mana Ancelotti berambisi memanfaatkan dua pertandingan persahabatan untuk mencoba sejumlah pemain dan mengukur sejauh mana kesiapan mereka, sebelum tim menutup pemusatan latihannya dengan menghadapi timnas Singapura, Selasa mendatang, di stadion yang sama.

Jepang mengejutkan Brasil dengan dua gol cepat

Awal pertandingan tidak berjalan sesuai harapan Ancelotti, setelah timnas Jepang mengejutkan tamunya dengan gol cepat pada menit ke-15 melalui bintangnya Takefusa Kubo, yang memanfaatkan umpan matang dari rekannya Ritsu Doan, sebelum menerobos masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang kiper Moresco, menandai keunggulan "Samurai".

Timnas Jepang tidak memberi lawannya kesempatan untuk menarik napas, karena berhasil menggandakan keunggulan hanya empat menit kemudian, tepatnya pada menit ke-19, ketika Shuto Nakano mengirimkan umpan silang mendatar yang istimewa ke dalam kotak penalti, lalu disambut Kaito Nakamura dengan tembakan tenang dan akurat yang bersarang di sisi kanan kiper Moresco, menempatkan Brasil dalam ujian berat sejak awal pertandingan.

Tembakan roket Vinicius mengembalikan Brasil ke pertandingan

Di tengah ketertinggalan dua gol, timnas Brasil membutuhkan aksi dari salah satu bintangnya untuk menyelamatkan keadaan, dan hal itu diemban oleh Vinicius Junior, yang berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-33, setelah menerima umpan dari rekannya Bruno Guimaraes, lalu menguasai bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tembakan roket yang menakjubkan yang tidak mampu dihalau oleh kiper Jepang, hingga bola bersarang di gawang.

Gol itu bukan sekadar upaya memperkecil ketertinggalan, tetapi membawa makna khusus bagi Vinicius di level pribadi, setelah mengingatkan kembali kemampuan mencetak golnya yang selama ini menjadi ciri khasnya bersama Real Madrid, di saat sang pemain membutuhkan pemulihan rasa percaya dirinya, terutama dengan meningkatnya tekanan yang mengelilinginya di dalam klub kerajaan akibat menurunnya angka-angka ofensifnya.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyoroti gol Vinicius, menilai bahwa gol itu datang pada waktu yang sangat penting bagi sang pemain, di tengah kondisi sulit yang dialaminya bersama Real Madrid.

Mereka menulis: "Gol yang indah dari Vinicius Junior untuk menebus dirinya pada masa yang sulit baginya di Real Madrid, dengan masih berlanjutnya skorsing dan kritik terhadap penampilannya".

Di sisi lain, surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" memuji tembakan yang dilepaskan bintang Real Madrid itu, menegaskan bahwa tembakan tersebut mengembalikan harapan bagi timnas Brasil setelah tertinggal dua gol dari lawan yang mendominasi pada menit-menit awal.

Mereka mengatakan: "Pemain Real Madrid itu memulihkan nalurinya mencetak gol dengan mencatatkan gol yang indah dalam pertandingan antara Brasil dan Jepang. Vinicius melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti, dan bola bersarang di pojok atas gawang. Gol ini mengembalikan harapan bagi Brasil, yang hingga saat itu tampil jauh di bawah level Jepang".

Vinicius Junior tidak hanya puas dengan memperkecil ketertinggalan, tetapi kembali menjebol gawang Jepang pada menit ke-75, mencetak gol keduanya sekaligus gol kedua bagi timnas Brasil, setelah menerima umpan dari Bruno Guimaraes, sebelum melepaskan tembakan keras yang membentur tiang kiri lalu bersarang di dalam gawang, hingga mengembalikan "Selecao" ke pertandingan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2, pada malam saat bintang Real Madrid itu memulihkan ketajaman mencetak golnya secara mencolok.

Dua gol yang kembali membuka berkas angka-angka Vinicius

Pentingnya dua gol Vinicius semakin bertambah bila melihat angka-angkanya bersama Real Madrid pada musim ini, sebab sang pemain hanya mencetak satu gol dengan seragam tim kerajaan di berbagai ajang, yang datang pada pertandingan melawan Real Sociedad, sementara ia hanya menyumbang tiga assist di Liga Spanyol, tanpa mencetak gol atau memberikan assist di Liga Champions Eropa, menurut data situs "Transfermarkt".

Vinicius Junior mengakhiri puasa golnya, setelah kembali menggetarkan gawang untuk pertama kalinya sejak September lalu dengan seragam timnas Brasil, dan Agustus lalu bersama Real Madrid, mengakhiri masa paceklik gol yang berlangsung beberapa pekan, serta mengirimkan pesan menenangkan kepada para pendukung klub kerajaan mengenai kemampuannya memulihkan naluri mencetak golnya.

Timnas Jepang memasuki pertandingan dengan ambisi besar, berupaya menegaskan perkembangannya dan melanjutkan hasil-hasil positifnya menghadapi tim-tim besar sepak bola dunia, dalam laga yang membawa karakter khusus antara kedua pihak, setelah sebelumnya bertemu di babak 32 besar Piala Dunia 2026, ketika timnas Brasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, sementara Jepang sebelumnya pernah meraih kemenangan persahabatan yang mencolok atas "Selecao" dengan skor 3-2 pada Oktober 2025.

Di antara keinginan Brasil menegaskan keunggulannya dan ambisi Jepang membalaskan harga diri, Vinicius mencuri sorotan dengan dua gol yang bisa menjadi awal baru baginya, jika ia berhasil membawa kilauan internasionalnya ke pertandingan-pertandingan Real Madrid mendatang.