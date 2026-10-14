Video: Pernyataan mengejutkan dari Ibrahim Hassan soal Salah dan El Shenawy

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Manajer timnas Mesir mengungkap fakta soal perjalanan ke Turki

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Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, mengungkap kebenaran di balik kabar yang belakangan beredar soal keinginan tim kepelatihan Mesir untuk terbang ke Turki guna menyaksikan salah satu pertandingan kapten timnas Mohamed Salah bersama klubnya, Trabzonspor.

Kabar itu muncul dalam konteks upaya meredakan ketegangan antara tim kepelatihan timnas Mesir dan Mohamed Salah setelah krisis yang terjadi usai penarikan kapten Mesir tersebut saat menghadapi Angola pada awal babak kualifikasi Piala Afrika.

Salah meninggalkan pemusatan latihan timnas Mesir setelah pertandingan itu dan tidak tampil pada laga melawan Sudan Selatan dalam kualifikasi yang sama, serta absen pada laga uji coba berikutnya kontra Afrika Selatan.

Ibrahim Hassan membuat kejutan melalui saluran ON Sport, dengan membantah adanya hal resmi apa pun terkait kepergian ke Turki.

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Ia pun menyampaikannya secara umum dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menunda-nunda dukungan kepada pemain profesional mana pun, bahwa pemantauan pemain tidak terbatas pada satu negara tertentu, dan bahwa timnas peduli untuk berdiri di samping seluruh pemainnya.

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Mengenai kabar yang beredar soal perjalanan untuk memantau Salah di Turki, Hassan berkata: "Topik ini tidak ada, saya hanya membacanya saja."

Ia menegaskan: "Kalau ada kesempatan, bukan hanya untuk terbang ke Turki, tetapi juga ke Inggris untuk memantau Marmoush atau pemain lainnya, (kami tidak akan menolak). Kami peduli untuk berdiri di samping semua pemain."

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Dalam konteks lain, manajer timnas Mesir itu menyinggung polemik yang mencuat seputar pernyataan Hossam Hassan, pelatih kepala Mesir, mengenai Mohamed El Shenawy, kiper Al Ahly, dengan mengajak semua pihak menyikapi situasi tersebut dengan lapang dada, serta menegaskan apresiasi timnas atas apa yang telah dipersembahkan kiper tersebut.

Ibrahim Hassan berkata: "Mohamed El Shenawy adalah nama besar, dan telah menciptakan sejarah dalam pengabdiannya untuk timnas Mesir."

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Sebelumnya, Hossam Hassan menyebut El Shenawy sebagai pemain yang "sudah habis" dan bahwa ia telah mendukungnya di tengah performa buruknya pada waktu-waktu sebelumnya dengan memanggilnya ke timnas. Soal itu, Ibrahim Hassan mengatakan: "Sebagian orang berhenti pada kata-kata tertentu demi memicu polemik, padahal persoalannya lebih sederhana dari itu," sembari menegaskan perlunya sikap lapang dada dalam menghadapi situasi semacam ini.