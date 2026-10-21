Video: Pernyataan aneh, pengakuan mengejutkan dari Anthony Gordon usai duel kontra Saint-Germain

Anthony Gordon, pemain Barcelona, melontarkan pernyataan mengejutkan setelah timnya kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 kemarin, Selasa, di Liga Champions.

Anthony Gordon, salah satu pemain inti, tampil kemarin, Selasa, di Stadion Parc des Princes, melawan Paris Saint-Germain, dan pemain asal Inggris itu mengejutkan semua orang dengan pernyataannya kepada jaringan "CBS" setelah pertandingan.

Gordon menerima pertanyaan tentang perasaan mereka selama pertandingan, lalu ia mengatakan bahwa ia "sangat kelelahan dalam sepuluh menit pertama".

Gordon menambahkan: "Yah, keadaannya persis seperti yang terlihat. Suasananya kacau. Saya sangat kelelahan dalam sepuluh menit pertama, dan kelelahan saya semakin bertambah seiring berjalannya waktu, tapi ini pertandingan penting".

Ia melanjutkan: "Saya lebih suka bermain dengan gaya seperti ini karena menarik dan menciptakan lebih banyak peluang. Saya tahu ini pertandingan yang menghibur bagi penonton, tapi ya, saya sangat lelah".

Pemain Barcelona itu menutup: "Mereka adalah tim terbaik di dunia, dan mereka sudah seperti itu selama dua tahun. Kami berharap bisa bertemu mereka lagi di babak-babak lanjutan".







