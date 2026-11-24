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Pemain asal Kroasia Ivan Perisic mengukir sejarah besar di Liga Champions setelah mencetak gol PSV Eindhoven ke gawang Real Madrid. Ia menjadi pemain tertua yang membobol gawang klub Spanyol itu dalam sejarah kompetisi, pada malam lain ketika pemain sayap tim Belanda tersebut kembali membuktikan kiprahnya di laga-laga besar.

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Ivan Perisic mencetak gol pertama PSV Eindhoven ke gawang Real Madrid pada menit ke-32 dalam laga yang digelar Selasa malam ini di Stadion Santiago Bernabeu pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

Saat Real Madrid berusaha mencetak gol keunggulan, wasit memberikan penalti kepada PSV setelah setengah jam laga berjalan, menyusul injakan Aurelien Tchouameni pada kaki Sven Mijnhans, pemain tim tamu, di dalam kotak penalti.

Bintang asal Kroasia itu mengeksekusi penalti tersebut dan membawa tim Belanda unggul lewat sepakan akurat ke sisi kiri Courtois.

Menurut statistik MisterChip, Perisic mencetak gol tersebut pada usia 37 tahun 295 hari. Ia pun memecahkan rekor sebelumnya sebagai pemain tertua yang mencetak gol ke gawang Real Madrid di kompetisi antarklub Eropa itu, yang dipegang pemain Italia Filippo Inzaghi, yang membobol gawang Real Madrid pada usia 37 tahun 86 hari pada 2010.

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Pencapaian pemain Kroasia itu tidak berhenti di situ. Opta menegaskan bahwa Perisic juga menjadi pemain tertua yang mencetak gol dari titik penalti dalam sejarah Liga Champions.

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Opta juga mencatat bahwa Perisic naik ke peringkat keempat dalam daftar pencetak gol tertua dalam sejarah Liga Champions.

10 Gol bersama 4 Klub

Perisic terus menorehkan sejarah pribadinya di Liga Champions. MisterChip menjelaskan bahwa golnya ke gawang Real Madrid membuat koleksinya menjadi 10 gol di kompetisi ini, yang dicetak bersama empat klub berbeda, yakni Borussia Dortmund, Bayern Munich, Inter Milan, dan PSV Eindhoven.

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Sumber yang sama menambahkan bahwa ada rentang 15 tahun antara gol pertama Perisic di Liga Champions, yang ia cetak pada 2011, dan gol terbarunya ke gawang Real Madrid.

Pemain Kroasia ini memiliki catatan mencolok saat menghadapi tim-tim besar Eropa belakangan ini. Squawka menyebutkan bahwa empat gol terakhirnya di Liga Champions dicetak ke gawang Juventus, Arsenal, dan Liverpool, sebelum ia menambahkan Real Madrid ke dalam daftarnya, yang menandakan kehadirannya yang konsisten di laga-laga besar.

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Penalti yang Menempatkan Real Madrid dalam Daftar yang Tak Diinginkan

Gol Perisic berasal dari penalti yang diberikan wasit setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR), menyusul pelanggaran Aurelien Tchouameni.

Menurut MisterChip, Real Madrid kini menjadi tim kedua yang paling sering dihukum penalti setelah intervensi VAR sejak teknologi itu diterapkan di Liga Champions pada musim 2018/2019, dengan lima penalti. Jumlah itu setara dengan Sevilla, Olympiacos, dan Juventus, dan hanya kalah dari Barcelona yang memuncaki daftar dengan enam penalti.