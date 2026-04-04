Video: Perdana Menteri Irak memperingatkan tentang Halland dan Senegal

Mohammed Shiaa Al-Sudani, Perdana Menteri Irak, memperingatkan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh penyerang Norwegia Erling Haaland, bintang Manchester City.

Irak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan berharga atas Bolivia dengan skor 2-1.

Irak bergabung dengan Grup 9 Piala Dunia 2026, yang terdiri dari Prancis, Norwegia, dan Senegal.

Akun media sosial Kantor Pers Perdana Menteri Irak menyebutkan bahwa Al-Sudani mengadakan jamuan makan siang untuk para bintang Aswad Al-Rafidain, sebagai perayaan atas lolosnya mereka ke Piala Dunia.

Al-Sudani mengatakan setelah bertemu para pemain Irak, "Kami ingin membuktikan melalui partisipasi kami di Piala Dunia bahwa kami telah lolos dengan layak."

Dia menambahkan, "Grup Irak cukup sulit, dengan adanya Prancis, Norwegia yang diperkuat Haaland, dan Senegal, namun kami yakin para pemain Asad Al-Rafidain mampu meraih kemenangan."

Dia melanjutkan, "Senegal adalah tim yang kuat, tidak hanya di tingkat Afrika, tetapi juga di tingkat dunia."

Timnas Irak kembali ke putaran final Piala Dunia, setelah partisipasi tunggalnya pada edisi 1986.

