Video: Penonton pergi lalu kembali... 3 menit yang mendebarkan dalam pertandingan West Ham vs Leeds

Pertandingan antara West Ham dan Leeds United di Stadion Olimpiade London, Minggu malam ini, dalam babak perempat final Piala FA, berlangsung sangat seru, terutama pada masa injury time.

Leeds United unggul dua gol melalui gol Tanaka dan Calvert-Lewin (tendangan penalti) pada menit ke-26 dan ke-75, sehingga membuka jalan bagi mereka untuk melaju ke semifinal.

Di menit-menit terakhir pertandingan, para pendukung West Ham meninggalkan stadion setelah menyadari tak ada harapan untuk membalikkan keadaan karena tertinggal dua gol.

Namun, keajaiban terjadi hanya dalam 3 menit, ketika West Ham menyamakan kedudukan dengan mencetak dua gol pada menit ke-90+3 dan 90+6 melalui Matheus Fernandes dan Axel Disasi.

Ketika sebagian suporter yang telah meninggalkan stadion mendengar sorakan para penonton yang masih berada di dalam stadion setelah gol pertama, mereka kembali masuk untuk menyaksikan gol penyama kedudukan dari tribun di tengah kegembiraan yang luar biasa dari para suporter The Hammers.

Pertandingan berlanjut ke babak tambahan, dan comeback nyaris terwujud setelah Valentin Castellanos mencetak gol ketiga untuk West Ham, namun gol tersebut dianulir oleh VAR karena offside.

Tidak ada perubahan di babak tambahan, sehingga kedua tim harus menjalani adu penalti yang dimenangkan oleh Leeds United dengan skor 4-2.

Leeds United pun menjadi tim terakhir yang lolos ke semifinal Piala FA, menyusul Manchester City, Chelsea, dan Southampton.