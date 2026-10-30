Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, terus mencuri perhatian di Liga Roshn Saudi untuk Profesional, setelah membawa timnya meraih kemenangan dramatis atas Al Khaleej dengan skor 5-3 pada Kamis malam, dalam laga pekan kedua belas. Pertandingan itu menyaksikan ketajaman baru dari sang bintang Portugal, yang terus membuktikan hasratnya yang besar dalam mencetak gol.

Ronaldo mencetak trigol pada menit ke-66, 72, dan 81, untuk membawa Al Nassr meraih tiga poin berharga, sekaligus menambah koleksinya menjadi 8 gol di Liga Roshn, menyamai Tijjani Reijnders di posisi kedua daftar pencetak gol, di belakang pemain Inggris Ivan Toney, penyerang Al Ahli, yang memuncaki daftar dengan koleksi 12 gol.

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Mengenai penampilan gemilang kapten Al Nassr, tokoh media Khalid Al Shenaif memuji hasrat dan keinginannya yang tak pernah padam untuk mencetak gol, dalam perbincangannya melalui program "Doreena Ghair", dengan mengatakan: "Saya belum pernah melihat pemain mana pun yang memiliki keinginan sebesar yang dimiliki Ronaldo, dia adalah pemain yang lapar tanpa keraguan sedikit pun".

Al Shenaif menambahkan: "Kelaparan bukanlah hal buruk di dunia sepak bola, dia selalu ingin mencetak gol. Dia sudah mencetak dua gol, tetapi tetap berlari pada menit ke-81 dari tengah lapangan dalam serangan yang hampir berakhir, mencapai kotak penalti, dan mencetak gol", merujuk pada gol ketiga yang melengkapi hat-trick Ronaldo.

Tokoh media Saudi itu melanjutkan pembicaraannya tentang rahasia keistimewaan bintang Portugal tersebut, menegaskan bahwa hasrat, ambisi, dan keinginan untuk mencetak gol merupakan hal paling menonjol yang membedakannya dari yang lain, sebelum mengutip momen gol ketiganya, dengan mengatakan: "Inilah yang membedakan Ronaldo dari yang lain, hasrat, ambisi, dan keinginan. Dia berusia 42 tahun dan mencapai kotak penalti lebih dulu daripada Felix yang berusia 25 tahun".

Pujian Al Shenaif datang untuk menyoroti sisi lain dari penampilan gemilang Ronaldo, di luar angka dan gol, karena keinginan kapten Al Nassr itu tidak berhenti pada mencetak dua gol atau memastikan keunggulan bagi timnya, melainkan dia terus berlari hingga detik-detik terakhir serangan, untuk menghadiahi dirinya sendiri dengan gol ketiga dan menegaskan keberlangsungan hasratnya dalam berkompetisi dan mencetak gol.