Pemain internasional Argentina, Nico Paz, membuka keunggulan secara dini bagi klub Italia, Como, saat menjamu klub Inggris, Manchester United, pada hari Rabu ini di Stadion Giuseppe Sinigaglia, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Eropa.

Paz menggetarkan gawang dengan gol indah pada menit kedua, setelah menerima bola di pinggir area penalti di depan bek Manchester United, Harry Maguire, sebelum melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kirinya yang bersarang di pojok jauh.

Pada menit ke-49, Paz kembali menciptakan gol kedua bagi rekannya asal Yunani, Anastasios Douvikas, sebelum mencetak gol pribadi keduanya sekaligus gol ketiga Como ke gawang Manchester United, setelah memanfaatkan umpan salah dari pemain United, Carlos Baleba, untuk melaju membawa bola dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper, menjadikan skor (3-0) pada menit ke-57.





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Paz, yang berusia 22 tahun, dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol dalam sepak bola Argentina, di mana ia menarik perhatian dengan penampilannya bersama Como Italia, berkat keterampilan teknis dan kemampuannya menciptakan peluang serta mencetak gol dari luar area penalti.

Belakangan, ekspektasi terhadap perannya di masa depan bersama timnas Argentina semakin meningkat, karena ia dipandang sebagai salah satu nama yang menonjol untuk fase mendatang, setelah pensiunnya sang legenda Lionel Messi di level internasional, di mana Paz menjadi salah satu kandidat terpenting untuk mewarisi nomor "10" yang dulu dimiliki "La Pulga".

Paz, mantan pemain Real Madrid, sebelumnya pernah memberikan assist gol untuk Messi, saat kemenangan Argentina atas Bolivia dengan skor (6-0) pada Oktober 2024, di awal perjalanan internasionalnya. Bintang Inter Miami itu pun memuji bakat dan kemampuannya dalam memahami permainan.



