Zamalek mencuri kemenangan dramatis dari cengkeraman tuan rumah Ghazl El Mahalla, pada Rabu malam ini di Stadion El Mahalla, dalam laga pekan kelima Liga Super Mesir.

Zamalek memastikan kemenangan lewat satu gol tanpa balas yang tercipta pada menit ke-86 melalui Ahmed Sherif dari titik penalti.

Pertandingan berjalan dengan kualitas sedang dan permainan lebih banyak terpusat di lini tengah untuk waktu yang cukup lama, namun ancaman yang sesungguhnya justru datang dari tuan rumah yang mendominasi secara relatif jalannya laga.

Peluang berbahaya pertama datang melalui tembakan keras dari sisi kiri kotak penalti oleh Saidou Kaibou, tetapi bola membentur Mohamed Ismail, bek Zamalek, dan berubah arah.

Zamalek membalas dengan sejumlah percobaan lewat umpan silang, yang paling menonjol adalah umpan matang dari Abdallah El Said yang sampai ke kepala Shikabala Panza, namun ia menanduknya jauh dari gawang dalam peluang yang tak dimanfaatkan.

Ghazl El Mahalla kembali mengancam dengan berbahaya, ketika Mohamed Ashraf melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang melewati tiang tipis, sebelum Abdo Yahya menyia-nyiakan peluang paling berbahaya dalam laga usai tendangan kaki kanannya dari dalam kotak penalti yang dihalau dengan brilian oleh kiper gaek Mahdy Soliman dan mengubahnya menjadi sepak pojok.

Adegan serupa terulang dari umpan silang lain yang sampai ke Abdo Yahya di tengah kekacauan pertahanan yang jelas dari Zamalek, hingga sang penyerang melepaskan tembakan keras yang kembali dihalau Soliman, menjaga gawangnya tetap perawan, sementara bek Zamalek lolos dari kartu merah yang sudah pasti setelah tekel keras terhadap penyerang El Mahalla yang tengah berada dalam posisi offside, sehingga menyelamatkannya dari hukuman.

Ketika pertandingan tengah mengarah ke hasil imbang tanpa gol, Zamalek mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-86, yang dieksekusi Ahmed Sherif dengan sukses hingga bola bersarang di gawang, memberi Zamalek tiga poin berharga dari jantung kota El Mahalla.

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Apa Arti Hasil Ini?

Dengan kemenangan dramatis ini, Zamalek menambah koleksi poinnya menjadi 13 untuk melompat ke puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol atas Al Ahly, setelah meraih empat kemenangan dan sekali imbang dari lima pertandingan.

Sebaliknya, poin Ghazl El Mahalla membeku di angka satu sehingga tetap berada di peringkat ke-20 sekaligus terakhir di dasar klasemen, dengan koleksi satu hasil imbang dan empat kekalahan, meski menampilkan permainan penuh perjuangan dan dominasi di hadapan salah satu raksasa liga.