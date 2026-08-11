Video: Pembukaan Menghadapi Al Ahli, Beginilah Penampakan Ruang Ganti Baru Barcelona

Barcelona pada hari Selasa mengungkap foto-foto renovasi memukau di ruang ganti Stadion Camp Nou, setelah proses pembaruan yang dilakukan baru-baru ini.

Stadion Camp Nou bersiap menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan Barcelona kembali setelah absen selama tiga bulan, di mana tim asuhan Hansi Flick akan kembali ke markasnya pada 19 Agustus untuk menghadapi Al Ahly Mesir dalam laga Piala Joan Gamper.

Pertandingan ini akan menjadi ajang peresmian ruang ganti baru, sementara pertandingan pertama tim di kandang sendiri dalam ajang La Liga akan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus, melawan Athletic Bilbao.

Klub merilis sebuah video di akun-akun media sosialnya yang memperlihatkan perkembangan interior stadion Blaugrana, yang mengalami peningkatan signifikan sejak pertandingan terakhir melawan Real Betis pada 17 Mei.

Sebuah perusahaan konstruksi memanfaatkan jeda musim panas untuk mempercepat pengerjaan renovasi stadion, dengan tujuan meresmikan tribun ketiga selama musim 2026/2027.

Menurut surat kabar "Sport", target awalnya adalah meresmikan tribun tersebut pada Oktober guna menambah kapasitas stadion saat ini yang mencapai 62 ribu penonton.

Barcelona juga ingin mempercepat proses pemindahan suporter tim tamu ke area ini, sehingga mengakhiri gangguan yang ditimbulkan oleh sebagian pendukung tim lawan terhadap anggota Barcelona pada beberapa pertandingan, terutama di Liga Champions Eropa.

Meski demikian, jadwal terakhir yang sedang dikaji menunda peresmian tribun ketiga hingga akhir kuartal pertama atau bahkan awal kuartal kedua tahun 2027, yakni antara bulan Februari dan April.

Setelah itu, akan dimulai pemasangan atap yang akan melindungi seluruh stadion, dan pemasangannya menuntut Barcelona kembali ke Stadion Olimpiade Lluís Companys pada paruh pertama musim 2027/2028.







