Lionel Messi mengakhiri perjalanannya bersama timnas Argentina di usia 39 tahun, setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Benin, sebelum suasana Stadion Monumental yang penuh sesak berubah menjadi momen keluarga yang mengharukan usai pidato perpisahannya.

Setelah sekitar 9 menit berbicara di hadapan para penonton, putra sulungnya, Thiago, tak kuasa menahan tangis dalam pelukan sang ayah, selama penampilan penutup yang dibawakan grup "Grupo Kali" bersama penyanyi Sergio Torres.

Gambar paling menonjol di stadion itu bukan lagi seorang bintang di hadapan sekitar 80 ribu penonton, melainkan seorang ayah yang memeluk putranya di tengah lapangan, menurut situs Infobae Argentina, yang menggambarkan momen antara Messi dan putranya sebagai "pelukan yang menghentikan waktu".

Sang istri, Antonela Roccuzzo, ikut bergabung dalam pelukan itu beberapa saat kemudian, dan menepuk-nepuk punggung keduanya untuk menenangkan mereka, sebelum keluarga Messi berjalan perlahan menuju ruang ganti di tengah tepuk tangan para penonton yang berbaur dengan alunan musik.

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Gambar itu menjadi lengkap dengan kehadiran Mateo dan Ciro, dua putra Messi lainnya, setelah ketiganya juga telah mendampingi sang ayah saat memasuki lapangan.









Messi mengakui beratnya perpisahan ini, dengan mengatakan: "Aku tidak ingin pergi dari sini", sebelum merangkum perasaannya dengan berkata: "Hari ini, sekali lagi di sini, adalah hari paling menyedihkan dalam karierku, karena aku akan merindukan membela warna timnas".

Ia juga memperingatkan bahwa timnas pasti akan melewati momen-momen sulit, seraya menyerukan persatuan demi terus meraih target-target besar, kata-kata yang disambut tepuk tangan bersejarah pada malam itu.