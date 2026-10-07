Para pemain Timnas Arab Saudi merayakan gelar juara Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" melalui parade bus terbuka di tepi Pantai Kornis Jeddah, di tengah suasana meriah penuh kegembiraan para suporter.

Para pemain Arab Saudi dan jajaran tim pelatih tampil di dalam bus sambil membawa trofi turnamen dan merayakan pencapaian tersebut, sementara sejumlah besar suporter memadati kedua sisi jalan untuk menyambut para pemain dan ikut merasakan kebahagiaan atas gelar juara ini.

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Para suporter Arab Saudi larut dalam kegembiraan saat bus terbuka itu melintas, dengan sorak-sorai dan nyanyian yang menggema serta bendera-bendera Arab Saudi yang berkibar di berbagai sudut, di tengah suasana perayaan yang luar biasa.

Timnas Arab Saudi memastikan gelar Khaleeji 27 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di laga final, sehingga Arab Saudi meraih gelar juara di hadapan para suporternya di Jeddah.

Perayaan gelar juara Timnas Arab Saudi berlanjut di jalan-jalan Kota Jeddah, dalam pemandangan yang menggambarkan kebahagiaan para pemain dan suporter atas kembalinya mereka ke podium juara di turnamen Piala Teluk.