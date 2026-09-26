Video: Para Juara Dunia Guncang Wembley dengan Kemenangan Dramatis atas Inggris

Timnas Spanyol, sang juara dunia, meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Inggris dengan skor (3-2), pada Sabtu malam ini di Stadion Wembley di London, dalam pekan pertama kompetisi Divisi A UEFA Nations League.

Timnas Spanyol membuka keunggulan lebih awal melalui Lamine Yamal, pada menit kedua, setelah ia memanfaatkan kesalahan penguasaan bola dari bek Manchester City, Marc Guehi, untuk merebutnya dan melaju ke arah kotak penalti, sebelum mencetak gol ke gawang kiper James Trafford.

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Setelah rentetan peluang yang terbuang dari kubu Spanyol, sayap Barcelona, Anthony Gordon, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-36, ketika ia bertukar bola dengan Jude Bellingham, gelandang Real Madrid, dalam sebuah serangan balik, sebelum maju dan melepaskan tembakan ke gawang kiper Unai Simon.

Belum genap 4 menit berselang, bintang Bayern Munich, Harry Kane, membawa Timnas Inggris unggul (2-1) lewat sundulan kepala yang membentur bek sayap Real Madrid, Marc Cucurella, dan menyapa jala setelah yang terakhir gagal menghalaunya, pada menit ke-40.

Di awal babak kedua, tuan rumah mendapatkan tendangan penalti, tetapi Harry Kane menyia-nyiakannya setelah ia terpeleset, dan menyentuh bola dengan kedua kakinya lalu melepaskan tembakan ke mistar gawang pada menit ke-54, sebuah momen yang menjadi titik balik pertandingan.

Sebab hanya 6 menit setelah bintang Bayern Munich itu menyia-nyiakan tendangan penalti, pemain pengganti Alex Baena membalas dengan menyamakan kedudukan untuk Spanyol, lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sebelum pemain yang sama kembali memberikan umpan matang, yang darinya pemain pengganti lainnya, Mikel Oyarzabal, mencetak gol ketiga pada menit ke-74, memberikan kemenangan bagi tim tamu lewat tembakan indah melewati kiper Trafford.

Inggris menekan dengan kuat pada menit-menit terakhir untuk menyamakan kedudukan, dan kiper Unai Simon menepis tembakan keras dari Bellingham, sebelum wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan yang menyatakan kemenangan Spanyol (3-2).







