Video: Pandangan wasit tuntaskan kontroversi seputar gol Bellingham ke gawang Malaga

Jude Bellingham mencetak gol pertama Real Madrid dalam pertandingan hari ini melawan Malaga, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam ajang La Liga Spanyol.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-19, setelah aksi luar biasa dari Bellingham, yang menembus pertahanan Malaga, dan melepaskan tembakan keras ke gawang.

Para pemain Malaga melakukan protes, menuntut agar pelanggaran atas Bellingham dianggap terjadi, di awal permainan, tetapi wasit menegaskan gol tersebut sah.

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Menurut akun jaringan "Archivo VAR" yang berspesialisasi dalam kasus-kasus perwasitan, keputusan wasit itu sudah benar.

Jaringan tersebut menyatakan: "Apakah ada pelanggaran sebelumnya atas Bellingham dalam gol pertama Real Madrid? Tidak."

Mereka melanjutkan: "Pemain Inggris itu meletakkan tangannya di dada Angel Recio yang, ketika kalah dalam perebutan bola, membiarkan dirinya jatuh ke tanah."

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Mereka menutup: "Wasit Martinez Munuera, yang sangat dekat dengan permainan, tidak melihat sesuatu pun yang layak dihukum."











