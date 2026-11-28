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Palmeiras asal Brasil menjuarai Copa Libertadores setelah mengalahkan wakil Argentina, Estudiantes de La Plata, pada laga final yang diwarnai persaingan sengit kedua tim di Estadio Centenario, ibu kota Uruguay, Montevideo, Sabtu malam.

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Palmeiras asal Brasil menjuarai Copa Libertadores setelah mengalahkan wakil Argentina, Estudiantes de La Plata, pada laga final yang diwarnai persaingan sengit kedua tim di Estadio Centenario, ibu kota Uruguay, Montevideo, Sabtu malam.

Tim asal Brasil itu mencetak gol penentu di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52 melalui Ramón Sosa, dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.

Dengan hasil ini, Palmeiras menjadi juara Amerika Selatan untuk keempat kalinya sepanjang sejarah klub, sekaligus menyamai koleksi gelar Flamengo sebagai klub Brasil dengan gelar terbanyak di ajang tersebut. Palmeiras akan tampil di Piala Interkontinental 2026 yang babak finalnya digelar di Qatar, serta telah memastikan tempat di Piala Dunia Antarklub 2029.

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Laga dimulai dengan upaya saling serang. Estudiantes mendapat peluang awal pada menit kedelapan, ketika lini belakang Palmeiras memblok tembakan Guido Carrillo dari luar kotak penalti. Penyerang asal Argentina itu kemudian menyia-nyiakan peluang lain pada menit kesembilan, tetapi sundulannya melambung tipis di atas mistar.

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Palmeiras membalas pada menit ke-16 lewat tembakan José Manuel López yang dihalau pertahanan lawan. Estudiantes kembali mencoba mengancam gawang melalui tembakan Ezequiel Piovi pada menit ke-22, namun lini belakang tim Brasil itu sukses mengamankannya. Leandro González Pérez menerima kartu kuning pada menit ke-23.

Ramón Sosa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-28 yang melebar di samping tiang gawang. Pemain yang sama kembali membuang peluang bagi Palmeiras pada menit ke-45 setelah tembakannya dari dalam kotak penalti melebar, sementara Fernando Muslera menggagalkan upaya Lucas Evangelista pada menit yang sama. Menjelang turun minum, kiper Estudiantes itu menepis sundulan Murilo pada menit 45+4, sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

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Memasuki babak kedua, Palmeiras memasukkan Arthur menggantikan Joaquín Piquerez dan berhasil membobol gawang lawan pada menit ke-52 melalui Ramón Sosa. Ia menerima umpan sundulan Jhon Arias di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang bersarang di gawang Muslera.

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Estudiantes berusaha langsung membalas. Guido Carrillo melepaskan tembakan pada menit ke-56, tetapi Carlos Miguel menggagalkannya, sebelum Edwuin Cetré menyia-nyiakan peluang lain lewat tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-60. Tim asal Argentina itu melakukan dua pergantian pada menit ke-56 dengan menarik keluar Gastón Benedetti dan Eros Mancuso serta memasukkan Cetré dan Eric Meza. Mereka juga terpaksa mengganti Leandro González Pérez pada menit ke-67 karena cedera, dan Tomás Palacios masuk menggantikannya.

Tekanan Estudiantes berlanjut pada menit-menit berikutnya. Carlos Miguel menepis sundulan Cetré pada menit ke-74, lalu Santiago Núñez membuang peluang lewat sundulan yang melebar di samping tiang gawang pada menit ke-77. Di sisi lain, Palmeiras melakukan dua pergantian pada menit yang sama dengan memasukkan Vitor Roque dan Maurício untuk menggantikan José López dan Ramón Sosa. Núñez kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-81, sementara lini belakang Estudiantes memblok tembakan Maurício.

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Menit-menit akhir diwarnai upaya tanpa henti Estudiantes untuk menyamakan kedudukan. Tomás Palacios melepaskan tembakan yang melebar di samping tiang gawang pada menit ke-84, kemudian kedua tim melakukan pergantian pemain lagi pada menit ke-86, sebelum laga sempat terhenti akibat cedera yang dialami Alexander Barboza dan Guido Carrillo.

Wasit memberikan delapan menit tambahan waktu. Dalam periode tersebut, Carlos Miguel menepis sundulan Cetré pada menit 90+4, sementara Marcos Rojo menyia-nyiakan upaya dari luar kotak penalti semenit kemudian, sehingga Palmeiras mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

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