Jerman gagal meraih kemenangan atas tuan rumah Belanda pada Kamis malam ini, setelah tim tuan rumah berhasil mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir (1-1), dalam laga pekan pertama UEFA Nations League di Stadion Johan Cruyff Arena, Amsterdam.

Pertandingan ini menjadi debut resmi pertama Jurgen Klopp sebagai kepala staf kepelatihan Der Panzer, sekaligus yang pertama pula bagi pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, bersama timnas Belanda.

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Teknologi video menganulir gol keunggulan Belanda pada menit ke-13, yang dicetak Virgil van Dijk melalui sundulan kepala usai sepak pojok.

Wasit asal Spanyol, Hernandez Hernandez, membatalkan gol bintang Liverpool tersebut setelah meninjau ulang lewat teknologi video, karena ia menilai penyerang Belanda, Brian Brobbey, menghalangi kiper Jerman, Marc-Andre ter Stegen, sebelum Van Dijk menyundul bola.

Pada menit ke-32, Felix Nmecha membawa Jerman unggul, dan memicu protes keras dari para pemain Belanda.





Penyerang Belanda, Brian Brobbey, mengalami cedera, dan rekan-rekan setimnya meminta para pemain Jerman untuk membuang bola keluar agar ia bisa mendapat perawatan, namun tim tamu menolak dan tetap melanjutkan permainan, hingga akhirnya bola sampai ke hadapan Nmecha setelah upaya dari Adeyemi, dan pemain Borussia Dortmund itu pun langsung menjebolkan gawang Belanda.

Tuan rumah memprotes keras aksi para pemain Jerman setelah gol tersebut, dan terjadi keributan antara kedua belah pihak, namun wasit tetap pada keputusannya.

Pada babak kedua, timnas Belanda menekan dengan kuat dan menyia-nyiakan banyak peluang, di tengah penampilan gemilang kiper Jerman, Marc-Andre ter Stegen.

Namun pemain muda, Ruben van Bommel, memanfaatkan kesalahan dalam mengolah bola dari pemain pengganti Serge Gnabry, lalu melaju sambil melepaskan umpan silang matang kepada Cody Gakpo, yang menjebol gawang tim tamu dengan sentuhan langsung tanpa jeda, menyamakan kedudukan pada menit ke-90+2.

Timnas Belanda terus menekan setelah gol penyeimbang, dan nyaris mencetak gol kemenangan, sebelum wasit meniup peluit akhir pertandingan (1-1).

Belanda dan Jerman bermain di Grup Dua Divisi A UEFA Nations League, yang juga dihuni Yunani dan Serbia.

Yunani berhasil membawa pulang kemenangan berharga dari markas Serbia, setelah membalikkan keadaan dari ketertinggalan menjadi kemenangan (2-1) pada detik-detik akhir pertandingan, sehingga menempati puncak grup dengan raihan 3 poin, di atas Belanda dan Jerman yang masing-masing mengoleksi satu poin, sementara Serbia berada di dasar klasemen tanpa poin.











