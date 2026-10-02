Dalam malam yang menyimpan banyak kenangan bagi Zinedine Zidane di Stadion Prancis, Michael Olise hadir untuk menambahkan sentuhan baru pada perayaan, setelah mencetak gol spektakuler yang kembali memunculkan salah satu senjata andalannya bersama timnas Prancis.

Olise membalas budi pelatihnya, Zidane, dengan sebuah gol istimewa dalam duel Prancis melawan Italia, setelah berhasil menggetarkan gawang dari tendangan bebas langsung, dalam malam yang menyaksikan sambutan bersejarah bagi legenda sepak bola Prancis itu saat tampil di lapangan stadion nasional.

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Gol Olise lahir dengan cara yang memukau, setelah ia melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya dari garis kotak penalti, hingga bola bersarang di dalam gawang, dan dengan gol ini penyerang timnas Prancis itu mencapai 9 gol internasional dengan kostum "Les Bleus".

Gol tersebut memiliki arti khusus bagi Olise, setelah ia kembali menemukan senjata tendangan bebas langsung bersama timnas Prancis, karena gol terakhirnya dengan cara ini terjadi pada laga melawan Kroasia di perempat final UEFA Nations League pada 23 Maret 2025.

Dengan demikian, Olise membutuhkan 558 hari untuk kembali mencetak gol dari tendangan bebas langsung bersama timnas Prancis, menorehkan jejaknya dalam malam istimewa bagi Zidane, yang mendapatkan sambutan meriah dari suporter Stadion Prancis sebelum kick-off laga.

Gol Olise hadir untuk memadukan masa kini dan kenangan masa lalu dalam satu malam. Sementara Zidane kembali ke Stadion Prancis di tengah penghormatan para suporter setelah bertahun-tahun bersinar dengan kostum "Les Bleus", Olise muncul mencetak gol spektakuler dan memberikan momen perayaan baru kepada pelatihnya di awal perjalanannya bersama timnas Prancis.







