Kalmar harus menelan kekalahan dari lawannya, Djurgårdens, dengan skor 2-3, pada Minggu malam ini, di Stadion "3 Arena", dalam laga Liga Swedia, yang juga menampilkan pemain internasional Maroko, Ashraf Dari.

Ashraf Dari, pemain Al Ahly Mesir yang dipinjamkan ke Kalmar, tampil sebagai starter dalam susunan timnya selama pertandingan, dan berhasil meninggalkan jejak yang jelas dalam jalannya pertandingan.

Yordens memulai pertandingan dengan kuat, membuka skor lebih awal pada menit kedua melalui bintang mereka, Bo Asolf Hegland, sebelum memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ketujuh melalui Christian Lian.

Kalmar pun tak lama membalas, berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-16 melalui Charlie Rosenqvist, sebelum menyamakan kedudukan pada menit ke-29 berkat bek asal Maroko, Ashraf Dari, yang mencetak gol indah setelah melompat menyambut umpan silang dan menyundulnya dengan sempurna ke dalam gawang.

Saat pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, Jörgendins kembali mencetak gol kemenangan pada menit ke-85 melalui Christian Lian, yang sebenarnya bisa memperbesar keunggulan, namun ia gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit kelima tambahan waktu.

Ini adalah pertandingan kedua Ashraf Dari bersama Kalmar, setelah ia tampil di pertandingan sebelumnya dan menyebabkan gol bunuh diri yang masuk ke gawang timnya.

