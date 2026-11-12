Video: Olise Hukum Donnarumma atas Blunder Fatal, Italia Membalas

Gol tersebut tercipta pada menit kesepuluh laga, setelah Donnarumma melakukan kesalahan dalam mengoper bola saat mencoba membangun serangan dari belakang, hingga bola langsung sampai ke Olise yang tak ragu memanfaatkan hadiah tersebut.

Pemain Prancis itu menusuk dengan bola ke dalam kotak penalti, sebelum menceploskannya ke gawang, memberikan keunggulan dini bagi tim tamu.

Kesalahan itu menjadi aib besar bagi Donnarumma, kapten timnas Italia, yang memberikan peluang mudah bagi lawannya untuk mencetak gol di awal pertandingan penting di kancah Eropa.

Namun, rekan setimnya, penyerang muda Francesco Pio Esposito, mencetak gol penyama kedudukan bagi Italia (1-1) pada menit ke-26, menyusul umpan silang di depan gawang dari rekannya di posisi sayap, Nicolo Cambiaghi.

Di sisi lain, Olise terus menunjukkan penampilan istimewa bersama timnas Prancis, setelah menjadi salah satu senjata serangan paling menonjol dalam skuad pelatih Zinedine Zidane, berkat kemampuannya menciptakan perbedaan melalui dribel, umpan, dan tembakan, selain kontribusi golnya yang terus meningkat.

Mantan bintang Crystal Palace itu berhasil meraih penghargaan pemain terbaik Liga Jerman pada musim 2025-2026, serta memuncaki daftar pemberi assist di kompetisi tersebut dengan 21 umpan matang, selain kontribusi golnya di Liga Champions Eropa, yang menempatkannya di antara kreator permainan paling menonjol di dunia.

Pengaruh Olise tidak terbatas di level klub, karena ia menjadi elemen utama di timnas Prancis, dan ikut dalam perjalanan negaranya di Piala Dunia 2026, di mana Prancis mencapai babak semifinal, serta menyamai rekor jumlah assist dalam satu edisi turnamen dengan menciptakan 7 gol.

Baca Juga

Mantan bintang Liverpool: Alexander-Arnold harus pindah ke Bayern Munich

Cucurella kepada suporter Jerman: Wasit yang salah, bukan saya!

Laga melawan Italia datang pada momen penting bagi timnas Prancis, yang memasuki giornata ini sebagai pemuncak Grup Satu di Level Satu dengan 10 poin, setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingannya, sementara timnas Italia menempati posisi ketiga dengan 7 poin.

Pertemuan leg pertama antara kedua tim, yang digelar pada 2 Oktober lalu, berakhir imbang 1-1, setelah Olise membawa Prancis unggul di kandang sendiri pada menit ke-55, sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia pada menit ke-68.

Timnas Prancis berupaya menegaskan keunggulannya dan memastikan puncak klasemen grup, sementara timnas Italia berharap memanfaatkan faktor kandang dan dukungan suporter untuk meraih kemenangan, serta memperkecil jarak dengan lawannya, menjelang giornata terakhir fase grup.

Timnas Belgia sempat mempersulit tugas Italia, hari Kamis ini, dengan mengalahkan Turki di kandangnya (2-1), hingga merebut posisi kedua grup dengan 9 poin, sebelum menjamu Azzurri pada giornata terakhir fase grup di UEFA Nations League.

Perhitungan kelolosan menyebutkan bahwa dua tim teratas dari setiap grup akan lolos ke babak perempat final, yang membuat laga Prancis melawan Italia menjadi semacam duel langsung memperebutkan puncak klasemen dan kelanjutan di turnamen.