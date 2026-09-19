Pemain asal Prancis, Michael Olise, bintang Bayern Munich, menjalani malam yang luar biasa dari segala aspek, setelah membawa timnya meraih kemenangan telak atas Union Berlin dengan skor 7-0, pada pekan keempat kompetisi Bundesliga.

Olise tidak hanya bersinar di dalam lapangan, karena usai pertandingan ia mendapatkan kejutan istimewa dari bintang Brasil, Neymar, berupa jersey bertanda tangan mantan bintang Paris Saint-Germain dan Barcelona tersebut.

Olise tampil memukau menghadapi Union Berlin, dengan mencetak tiga gol "hat-trick", serta menyumbang satu assist untuk rekannya asal Inggris, Harry Kane, sehingga melanjutkan awal musim yang kuat bersama Bayern Munich sejak awal musim.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pemain Prancis itu meningkatkan koleksinya menjadi 8 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan yang ia jalani bersama tim Bayern di seluruh kompetisi, menegaskan posisinya sebagai salah satu elemen paling menonjol Bayern pada periode saat ini.

Hadiah dari Neymar untuk Olise disampaikan melalui jurnalis Isabella Pagliari, yang sebelumnya pernah mengatur pertukaran jersey serupa antara Neymar dan pemain Prancis, Desire Doue, demikian menurut situs "Foot Mercato" Prancis.

Olise terkejut dengan jersey bertanda tangan Neymar tersebut, dalam momen yang tampak istimewa baginya, sebelum ia memutuskan membalas hadiah itu dengan mengirimkan jersey miliknya yang bertanda tangan kepada bintang Brasil tersebut.

Olise menunjukkan kebahagiaan yang jelas ketika melihat jersey Santos, dalam pemandangan yang mencerminkan kekagumannya kepada Neymar, yang selama ini menjadi salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"